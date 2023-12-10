К радостям или печалям: о чем говорят приметы о пауках и можно ли их убивать

Фото: www.globallookpress.com / Hinrich Baesemann

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Как бы не было странно, большинство суеверий, связанных с этими членистоногими в доме, очень даже добрые. Однако есть исключения.

Пауки — не столь привлекательные создания. Многих людей они вгоняют в ужас и панику. Что уж говорить о таком соседстве. Однако, как ни странно, большинство примет, связанных с этими членистоногими в доме, очень даже добрые. Хотя…

К примеру, если увидеть паука в шкафу или на своей одежде — это означает, что совсем скоро ваш гардероб обновится и пополнится статусными вещами. Если же членистоногий на окне — ожидайте премию или прибавку, в углу — к «письму», на постели — к новостям, в чашке — к возрастающему благополучию, в ванной или в туалете значит из вашего гнездышка постепенно утекают деньги или в ближайшее время вы их потеряете. При этом стоит отметить, что речь идет не о воровстве, а о нежелании родных правильно распоряжаться семейным бюджетом.

Если же человек увидит паука на кухне, ссоры и конфликты неминуемы, а в коридоре или на входной двери — к гостям или, возможно, следует ожидать старого друга. По другой же примете, паучок предупреждает: скоро к вам на порог явится какая-то двуличная особа, которая желает вам зла. Будьте внимательны и не впускайте коварную личность в свое пространство.

Кроме того, некоторые приметы связаны и со временем суток. Так, к примеру, если увидеть членистоногого утром, это означает тоску или появление неприятных новостей. В обед же — к радостным событиям и успеху в делах. А вечером — к деньгам, повышению, важной встрече, подаркам или доброму известию, ночью же— к пустым хлопотам на следующий день.

Вместе с тем важна и траектория движения паука. Так, если паук поднимается вверх по стене — это хороший знак, значит, дела будут складываться самым лучшим образом, а если спускается вниз, то не раз обдумайте каждое ваше решение.

А вот примета об убийстве паука неоднозначная. По одной после расправы человека ожидают беды, бедность, болезни, по другой же — убить паука — 40 грехов простится.

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