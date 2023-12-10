Опорочил честь Спартака Мишулина и стал ведущим: чем «прославился» Тимур Еремеев

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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В эфире ток-шоу актер рьяно доказывал родство с советским актером на протяжении нескольких лет. А после вмиг нашел себе работу ведущим.

Карьера актера Тимура Еремеева пошла в гору после скандала с семьей народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным. Несколько лет назад мужчина во всеуслышание заявил: он — внебрачный сын актера и принялся доказывать правдивость своих слов. Однако с этим не согласилась родная дочь Мишулина Карина и в суде доказала свою правоту. Однако популярность от этого Еремеев не потерял…

Еремеев родом из небольшого подмосковного поселка. В детстве его воспитывала только мама, которая трудилась инженером. Семья жила скромно, но мальчик с детства грезил сценой. Поэтому, получив неполное среднее образование, отправился покорять Москву. Приехав в столицу, недолго думая, подал документы в театральное училище и поступил туда с первого раза. А дальше стал ходить на кастинги. Вскоре ему улыбнулась удача — он дебютировал на экране в небольшом эпизоде. А дальше на него посыпались предложения сыграть второстепенные роли. Но Еремееву хотелось больше. Поэтому когда его пригласили играть в популярный сериал «Кухня», его радости не было предела. Однако и та роль все же не принесла той славы, о которой Еремеев мечтал.

Все изменилось, когда актер на всю страну заявил, что он — внебрачный сын Мишулина и хочет носить его фамилию. Мишулина молчать не стала и ступила буквально на тропу войны с Еремеевым, чтобы доказать — он лжец. Ситуация обсуждалась в одной из передач на федеральном канале, там же провели ДНК-тест. Анализ показал — Еремеев действительно родной по крови сын Мишулина. Однако позже выяснилось — тест был поддельным.

Народный артист РСФСР Спартак Мишулин. ИТАР-ТАСС \ Евгений Епанчинцев

Карина на этом не остановилась. Она подала в суд на названного сводного брата и добилась запрета, чтобы он называл себя сыном Спартака Мишулина, так как это не было доказано. Но популярность Еремеева уже зашкаливала. На волне хайпа ему предложили новую работу — стать ведущим другого ток-шоу.

Весь этот скандал никак не отразился на семье Еремеева. Жена приняла ложь на всю страну актера, вместе они продолжили воспитывать дочь. Однако в глазах своих коллег актер серьезно упал, хотя по приоритетам Еремеева понятно, что театр для него далеко не на первом месте.

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