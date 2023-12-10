Мозг в тонусе: пять лайфхаков для улучшения памяти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann; 5-tv.ru

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Как не забыть поздравить друга с днем рождения и купить в магазине только то, что необходимо?

Современный ритм жизни с множеством дел и задач порой выбивает из колеи. Список покупок, дни рождения друзей или информация для экзамена — все это просто вылетает из головы. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru преподаватель Светлана Шмонина рассказала, как улучшить память.

В первую очередь, она отметила — чтобы все пять лайфхаков по запоминанию действительно работали, нужно высыпаться и спать достаточное количество часов, сбалансировано питаться, много двигаться. Только в этом случае при помощи нижеописанных советов память можно будет улучшить. Так, первый лайфхак — это писать заметки или делать стикеры, где необходимо писать нужные дела.

«И развешиваем по квартире. Чем чаще с этим контактировать, видеть, тем лучше информация откладывается. Можно ставить заставки на рабочий стол с этой информацией. Если в течение дня посмотреть на эту информацию раз 30, то вероятность того, что информация запомнится намного выше, чем если мы ее увидим один раз», — пояснила преподаватель.

Однако этот совет действенен для тех, кто воспринимает информацию зрительно. Если же человек воспринимает информацию лучше на слух, то следует делать аудиозаписи и часто слушать их. Третий же лайфхак — это поделиться информацией с друзьями, родными или другими окружающими.

«Четвертый лайфхак — ассоциации и эмоции. Радость, смех, счастье, глупое, пошлое, то, что вызывает страх. Можно из слов взять первые буквы, составить из этих букв какое-то неприличное или смешное слово, и, если это что-то смешное, то это поможет запомнить. Пятый лайфхак — использовать современные приложения», — добавила Шмонина.

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