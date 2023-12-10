Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

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По мнению ученых, мы имеем дело с микоплазменной пневмонией. 10% заразившихся не выживают.

После ковидной пандемии даже к самым экстравагантным источникам вируса повышенное внимание. Тем более, новости из Китая опять вызывают чувство дежавю. Больницы переполнены, пациенты в коридорах, вспышка микоплазменной пневмонии от которой неделями сухой изнуряющий кашель и антибиотики ее плохо берут.

В России «китайскую пневмонию» тоже нашли. Причем, как в поговорке «беда не приходит одна». Фиксируют также прирост гриппа и ОРВИ выше эпидпорога, а также, что удивительно, ковида. Да-да, подзабытого ковида. Надеялись, что вирусы друг друга забьют, и будет: либо ковид, либо грипп, но они все прибавляются.

Вот свежие цифры по ковиду: за предыдущую неделю плюс 90 тысяч свежих заболеваний по России, хотя неделей ранее было на 20% меньше.

А в начале ноябре положительных ПЦР тестов было в три раза меньше чем сейчас, а в начале октября в шесть раз меньше, в начале сентября показатели и вовсе ниже в 16 раз.

А помните, когда похожее количество заражений было под десять тысяч случаев в день?

В апреле 2020 года. Когда уже закрыли границы и в России объявили «нерабочие дни». Сейчас локдаун вводить не собираются. Не той силы ковид, но о масочных рекомендациях уже задумываются. Неужели пора? Узнал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Санкт-Петербург. Здесь один за другим фиксируют случаи заражения. Растет все: ковид, грипп, ОРВИ и, что самое пугающее, каждый третий с простудой, как выясняется, на самом деле — с пневмонией.

Микоплазменная пневмония активно распространяется по всей России.

Степан Нефедов живет в Сочи. Рассказывает, врач поставил диагноз грипп. На следующий день мужчине стало трудно дышать, поднялась температура. В итоге попал в инфекционную больницу с уже запущенной формой пневмонии. 40% легких поражены.

«Очень больно, очень жутко. Вот капельницы ставят с обезболивающими, вроде как боль отходит. Под 40 градусов температура около шести дней стояла. Я выпил сейчас препарат чтобы не кашлять», — жалуется Степан Нефедов.

И если у нас это только начинается, то в Китае уже вовсю паникуют. Микоплазменная пневмония здесь поражает десятки тысяч жителей в сутки. Инфекционные больницы переполнены.

На горизонте замаячил призрак пандемии.

По мнению ученых, мы имеем дело с бактерией мутантом — Микоплазма пневмония. 10% заразившихся не выживают.

«С профессиональной точки зрения мы признаем, что имеем дело с мутировавшей бактерией. К тому же проблему создает ее весьма высокая устойчивость перед большинством антибиотиков», — говорит директор Китайского национального центра по гриппу Ван Даян.

У бактерии появилась резистентность к большинству антибиотиков. Она буквально из поколения в поколение передавала генетическую информацию, которая позволила мутировавшему предку микоплазмы просто игнорировать препараты, продолжая жить и размножаться в человеке.

«Эти бактерии стали устойчивые практические ко всем известным антибиотикам. Если пациент не дай бог такой бактерией заболеет, то врачи оказываются бы буквально бессильной перед этой инфекцией», — рассказывает вирусолог, доктор биологических наук Альберт Ривзанов.

Вспышки заболеваемости микоплазмой и в США. Крупные очаги в Огайо и Массачусетсе. Профессор Анча Баранова считает, что одна из причин распространения инфекции — это отмененный локдаун.

«Сейчас как раз сложилась ситуация, что и люди утратили иммунитет к ней и вот везде маски, локдаун отменили, в основном этот удар пришелся по Китаю, потому что там отменили сравнительно недавно, но и локдаун был наиболее жесткий, и поэтому мы в наибольшей степени видим этот эффект», — анализирует ситуацию профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона США Анча Баранова.

Бактерия как хамелеон, предупреждают ученые, маскируется под обычные грипп или простуду. Симптоматика та же, а последствия могут быть катастрофическими.

«Эта пневмония отличается течением от других пневмоний — развитием дыхательной недостаточности. Очень часто наблюдаем у детей развитие ОДН второй, третьей степени даже. Достаточно тяжелое течение с интоксикацией», — говорит врач-инфекционист Людмила Брылева.

Так бактерии ведут себя попав в организм-хозяина. Прикрепившись к слизистой оболочке дыхательных путей, микоплазма питается, растет и размножается, вызывая фарингит, бронхит и пневмонию.

Выявить микроплазменную пневмонию могут только лабораторные исследования. В качестве биоматериала обычно используют мокроту или мазок верхних дыхательных путей пациента. И возможно в одной из этих пробирок находятся возбудители атипичных пневмоний. Обнаружить который помогает магнитный сорбент. Он буквально притягивает к себе генетический материал микоплазмы.

А вот так выглядит эффект магнита в действии. В этом черном шарике, который сформировался в пробирке ученые и будут искать микоплазму.

Как раз эволюция вирусов может привести к новой небывалой по масштабам пандемии. Сейчас ученые с тревогой следят за птичьим гриппом. По прогнозам осталось всего пара мутаций.

«Обязательно налетим на так называемый грипп птиц — это то, что раньше в России называлось куриной чумой. Произойдет какая-то для нас крайне неприятная мутация, он приобретет способность заражать человека, и вот тогда мы получим по полной программе, мы получим пандемию», — говорит инфекционист Владимир Никифоров.

Ученые называют это прорывом межвидового барьера. Какие особенности будут у нового гриппа специалисты гадать не берутся, но подчеркивают, что мутировавший вирус почти всегда агрессивнее и летальные своей предыдущей версии.