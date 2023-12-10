«Есть, что обсудить»: чем закончился визит Путина в ОАЭ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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По-настоящему честные и открытые отношения Россия готова выстраивать со всеми государствами Ближнего Востока.

Выбранная странами Запада стратегия на изоляцию России вышла на новые высоты и заиграла новыми красками. Их можно было видеть невооруженным глазом во время поездки Владимира Путина на Ближний Восток. Надо понимать особенность Восточной дипломатии: здесь не будет резких заявлений, здесь отношение проявляется в деталях.

Вот так — авиашоу с цветами российского триколора — на Ближнем Востоке встречают российского президента, а так неделю назад встретили немецкого: Франк-Вальтер Штайнмайер полчаса ждал у трапа, когда к нему кто-то придет от встречающей стороны.

Вот так Владимира Путина приветствовал наследный принц Саудовской Аравии — умеренное рукопожатие для официального фото и еще одно более энергичное, как говорится, от души. А это встреча «на кулачках» того же принца в том же дворце с Джо Байденом. Комментарии излишни.

При том, что долгие годы монархии залива были ближайшими союзниками США и Великобритании. А нынешний эмир Абу-Даби и он же президент ОАЭ и вовсе учился в британской Королевской военной академии в Сандхерсте. Но жизнь все расставила по своим местам. Ведущие страны хотят играть большую роль в глобальном мире, и именно сейчас у них появляется такая возможность. Обе страны с первого января входят в БРИКС, как и еще четыре государства с разных континентов. Учитывая, что председателем в БРИКС в следующем году будет Россия, можно ожидать, что взаимодействие только усилится. При посредничестве Москвы, разумеется.

Странно, что другие мировые центры, например, Брюссель, пытаются игнорировать роль нашей страны. И ситуацию по Украине, например, руководство Евросоюза решили обсудить в Пекине. На что им вежливо ответили: мол, что вы к нам то? Нет, мы конечно свое мнение имеем, но вы с Россией разговаривайте, прежде всего, по вопросам безопасности в Европе.

И это Восток, я еще раз подчеркиваю, тут никто не бросит в лицо. Но вот в официальном новостном издании БРИКС выходит статья с более «четким» посылом: только победа России положит конец жестокой эксплуатации Украины НАТО.

За тем, как меняется геополитический ландшафт, следит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Воздушная эстафета от «Русских витязей», сопровождающих борт номер один, пилотажной группе «Аль-Фурсан», расчерчивающей арабское небо российским триколором. Так Владимира Путина встретили Объединенные Арабские Эмираты: почетный караул на летном поле, на пути следования кортежа кавалерия, верблюды, артиллерийские залпы.

В арабском мире такие жесты — знак особого уважения и искренней дружбы. А еще напоминание всему миру, вот так выглядит и звучит изоляция России.

«Ваше высочество, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить за приглашение и за такой красочный, дружеский прием», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Приветствую Вас, мой дорогой друг Владимир Путин, в Объединенных Арабских Эмиратах! Счастлив видеть вас снова!» — ответил президент Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

На Аравийском полуострове Владимир Путин не был с 2019 года, за это время мир кардинально изменился, но не дружба Москвы и Абу-Даби. Она становится только прочнее, экономика тому яркое подтверждение. За девять месяцев этого года взаимный товарооборот уже вырос на 63%, сами Эмираты стали крупнейшим инвестором в российскую экономику. Процесс обоюдный, наши туристы осваивают пляжи Дубая, пока здесь же собирают российский Aurus.

«Здесь, может быть, днями уже будут первые клиенты с учетом начавшейся сборки в начале ноября. Поэтому, и сам салон по продажам будет работать, и сервисный центр по обслуживанию», — сказал заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

А еще сотрудничество в ядерной сфере, Росатом снабжает единственную в регионе станцию обогащенным ураном. Совместные проекты множатся, и это только начало, ведь с первого января для ОАЭ определяющую роль будет играть еще одна аббревиатура — BRICS.

«Мне очень приятно, что ОАЭ начинают работать в системе BRICS. В 24 году Россия председательствует в этой организации. И мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани, в октябре следующего года», — заявил президент РФ Владимир Путин.

В Казани будут ждать и Саудовскую Аравию, еще одного новоиспеченного члена BRICS. Столица королевства, Эр-Рияд, тоже встретила Владимира Путина, почетным караулом и роем журналистов. А потом и дружеским приветствием, от наследного принца.

Для Путина и Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда — это уже традиция. Все помнят, как они здоровались на саммите «G20» в 2018 году. К Джо Байдену, к слову, у наследного принца совсем другой подход.

Российскому лидеру, почести, достойные доброго друга. Стражники с золотыми мечами, торжественное представление делегаций. А ведь этого визита и в планах не было.

«Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. И, действительно, находясь здесь в регионе с плановым визитом в ОАЭ, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами. Но следующая встреча должна быть в Москве», — заявил Владимир Путин.

Разительный контраст с тем, как в арабском мире сейчас относятся к Западу. Госсекретаря Блинкена, говорят, заставили ждать в приемной несколько часов, а британский премьер и вовсе не дождался. Мухаммед Бен Сальман просто отменил свой запланированный визит в Лондон, чтобы незапланированно встретиться с Путиным.

«Нам есть, что обсудить. У нас общие цели, интересы. Мы работаем вместе для достижения мира. В том числе и стран Ближнего Востока», — заявил наследный Принц Мухаммед Бен Сальман

Очевидный сигнал Вашингтону арабские страны предпочитают иметь дело с надежными посредниками, а не разжигателями войны. Палестино-израильский конфликт еще сильнее подорвал позиции США на Ближнем Востоке. Некогда гегемон и главный союзник монархий Персидского залива теперь довольствуется скромными встречами с представителями Лиги арабских государств. И риторика уже совсем другого порядка, примирительного.

«Мы твердо убеждены в том, что Израиль должен сделать все возможное для защиты гражданского населения, для обеспечения поступления гуманитарной помощи в Газу», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вот только слушать Вашингтон уже никто не хочет. Ни «стратегические союзники» в Тель-Авиве, ни арабский мир. К тому же, главному инструменту американского влияния в регионе, кажется, пришел конец. Объединенные арабские эмираты, по данным источников, ведут переговоры со странами BRICS об отказе от доллара в расчетах за нефть. Вот и наследный принц султаната Оман на встрече с Путиным в Москве согласен, однополярный мир должен кануть в лету.

«Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации. В первую очередь, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения новых справедливых экономических отношений, без двойных стандартов», — заявил министр культуры Зиязин Бен Хайсам.

По-настоящему честные и открытые отношения Россия готова выстраивать со всеми государствами региона. Неделя ближневосточной дипломатии это доказывает. Она началась под палящим солнцем Аравийского полуострова, чтобы продолжиться в заснеженной Москве.

Финальный аккорд этого марафона — визит иранского президента. Для Ибрахима Раиси тоже особый прием. Уже российские почетный караул и военный оркестр.

Москва и Тегеран вместе и успешно противостоят западным санкциями, развивают военное и экономическое сотрудничество. На встрече двух лидеров обсуждают главный проект — транспортный коридор «Север-Юг», который станет альтернативой Суэцкому каналу и обезопасит торговлю от внешних раздражителей.

«У нас большие инфраструктурные проекты. Мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги „Север — Юг“. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

Переговоры двух президентов в закрытом режиме продолжались до глубокой ночи. Протокол на этой неделе вообще соблюдался фривольно и часто уступал место дружескому неформальному общению. Что неудивительно, со всеми лидерами Владимир Путин разговаривал, хоть и через переводчика, но на одном языке.