Киевский пиар-ход в виде теракта: хронология убийства Ильи Кивы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru

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Экс-депутат Рады постоянно менял автомобили и места жительства, чтобы спастись от покушения, но, к сожалению, это не помогло.

Чем хуже для ВСУ дела на фронте, тем чаще они прибегают к террористическим актам. Одним из последних стало убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. 6 декабря его расстреляли в Одинцовском районе Подмосковья. Илья там проживал в одном из отелей.

Кива был ярким критиком нынешних украинских властей, при том, что госпереворот 2014 года изначально поддержал, более того воевал на Донбассе, на той стороне. Но с годами изменил свою позицию, стал все чаще высказываться в поддержку Донбасса и России и, в конце концов, из-за угроз уехал с Украины в Россию.

Он менял автомобили и места жительства, так как понимал, что является потенциальной мишенью. Но в принципе вел яркую, активную жизнь и много видео выкладывал в соцсети. Был убит двумя выстрелами в грудь и голову, что говорит о действиях профессионального киллера.

«Илья Кива точно подозревал кого-то из своего окружения, кто сливает о нем данные и, судя по всему, он этого человека не нашел. Минус 15 градусов, мне все говорят, в Москве, но по крайней мере холодно. Находиться в парке и ждать там, вдруг Кива выйдет, описывать свой ролик и ждать. И тогда я буду стрелять, но это просто. Не зная точно, что он выйдет — это нереально. То есть, люди очень близко подобрались к нему. Очень близко», — прокомментировал убийство народный депутат Украины 2006–2014 гг. Олег Царев.

Олег Царев сам пережил покушение, был ранен, сейчас проходит восстановление. Он считает, что теракты украинские спецслужбы привязывают к определенным датам или событиям, и это не военная, а скорее пиар-стратегия Киева. Есть такое понятие «антикриз» — это попытка перебить в СМИ негативную информацию позитивной.

Так на самого Царева покушение было совершено 27 октября. В этот день на службу в российских войсках заступал первый батальон из числа бывших украинских военнослужащих, которые в плену изменили свое мнение и решили перейти на нашу сторону. Целый батальон. Это для режима Зеленского явный негатив. И в Киеве включили пиар-антикриз. Попытались убить Царева, позитивный «антикриз».

Кровавый, как сама идеология нынешнего украинского режима. И таких примеров хватает. 29 и 30 ноября в Брюсселе шли провальные переговоры о месте Украины в НАТО, и в эти же дни были две попытки подорвать у нас Байкало-Амурскую магистраль. Движение поездов остановилось на одном из участков на двое суток. Подрывника, кстати, нашли, а неисправности починили. Но логика понятна.

Илью Киву убили 6 декабря ранним утром. В этот день в США должны были голосовать за новый пакет помощи Украине. Голосование опять провальное. Негатив для Зеленского. «Антикриз» — убили Киву. Но у такой пиар-технологии есть уязвимость, имеет очень краткосрочный эффект, и если «провалов» слишком много, то никакого «антикриза» не запасешься, и в самой Украине все больше людей задумывается: а что, собственно, происходит?

И еще больше таких попыток анализа ситуации на Западе. Впрочем, не стоит обольщаться, все это тоже пиар-стратегия, причем одна из самых древних и называется: найди крайнего. Понятно, что крайними Запад сделает самих украинцев. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин сопоставил цифры и факты.

Настроения на Украине под конец 2023 года царят откровенно упаднические.

А как можно было иначе с откровенным нацизмом в XXI веке. И ведь предупреждали их неоднократно. Не услышали в том числе и за океаном. Там выходит целая серия публикаций с признанием провала и поиском виновного «козла отпущения».

Пожалуй, активнее всех ищут авторы The Washington Post. В статье впервые открыто говорят: Штаты готовили и планировали операции ВСУ. Не только поставляли снаряды, танки, артиллерийские орудия, а четко, чуть ли не на пальцах, объясняли «захистникам», где и когда наносить основной и, как предполагалось, решающий удар. Но не просчитали ответ.

Перед наступлением украинские, американские и британские военные провели восемь игр-имитаций, выбрать должны были единственный план. Не учли одного, вновь сформированные украинские бригады не армии НАТО и США как по оснащению, так и по опыту. Согласовать дату начала штурма тоже не получилось. Запад гнал ВСУ в бой еще в апреле. Незалежные генералы заявили: мы не готовы, дайте больше техники и оружия. Тогда пойдем и победим. Требовали громко, из всех СМИ трубили, что вот-вот начнется.

«Война — это не пиар-компания. Война — это тяжелая работа. Ну, прежде всего, чтобы, контрнаступ был успешен, его надо делать тихо. Великие операции всегда делаются тихо», — комментирует ситуацию председатель совета ассоциаций, первый вице-президент международной ассоциации антитеррора «Альфа» Владимир Березовец.

Американское моделирование показало, до Азовского моря ВСУ доберутся за два-три месяца, правда, потеряют почти половину солдат. Но когда потери Киева волновали Вашингтон?

«Мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость. Россия проиграла, они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя», — вот что говорил в марте этого года генерал армии США Марк Милли

Марк Милли знает, о чем говорит, он много играл в имитации. И не провел ни одной успешной реальной операции. Но не может такой титулованный генерал ошибиться.

«Поэтому все эти разговоры, что они там по своей воле начинали в других местах наступать и так далее, это опять попытка списать собственное поражение американцев и англичан. Собственное поражение Запада в том числе и на поле боя — на Украине на украинцев», — комментирует ситуацию заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Шансы ВСУ на успех оценивали, как очень даже неплохие. В играх гибли 40% наступающих, в жизни говорили — будет и того меньше. Одно «но» — статистику взяли из Ирака и Афганистана, где тот самый генерал Милли заседал в штабе.

«Соответственно, провал наступления — это результат неудачно выбранной стратегии натовских генералов. Нужно понимать, что современная война в корне отличается от войн двадцатилетней давности», — считает президент аналитического центра культурного и исторического наследия «Институт 1717» Эммануэль Леруа.

Если говорить просто: плохо все. И русскую армию они недооценили, и военно-промышленный комплекс, оказывается, работает без перебоев, и общество фронту помогает. Наши войска стоят на своем, а символы сопротивления ВСУ и Незалежной уничтожены. Бахмут, который теперь уже точно Артемовск, наш. Фронт в Запорожье и на южно-донецком направлении двигается, но в другую стороны, как в Марьинке, например. Успехи и на других участках. У Зеленского правда, другое видение.

Не сработала и ставка на зарубежные тренировки. Две недели под камерами западных СМИ удалось побегать паре десятков тысяч украинцев. За время контрнаступления погибли сотни тысяч, выжили единицы.

«Нас заслали на позиции, и нас через десять минут пошли штурмовать. Мы сдались в плен», — говорит военнопленный.

Американское СМИ сокрушается: на имитациях украинской победы не учли широкие минные поля, наличие средств радиоэлектронной борьбы и обилие беспилотников разных типов. А значит, и точность русского удара.

В итоге все растеряно ищут виноватого статьями, интервью. Поляки уже определились.

«Мы должны мобилизоваться и наращивать свои возможности. Не то, что украинцы со своим якобы контрнаступлением. Это было не контрнаступление, а отправка солдат на смерть. Посылать солдат на смерть — это военное преступление», — заявил польский генерал Леон Коморницкий.

В Незалежной по инерции пока еще не согласны, говорят, у них есть план.

«У нас есть план. Мы деоккупировали 50% нашей территории. Мы побеждаем Россию на своей земле и получили освобожденные территории. Допустим, мы остановились на доверенных лицах, и теперь у нас есть план на 2024 год», — рапортует министр обороны Украины Рустем Умеров.

Возможно и про этот план чуть позже напишет какая-нибудь американская газета: кто придумал, как сымитировали, и кто виноват в очередном провале.