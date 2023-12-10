Знаковое событие: что произошло на награждении Героев России

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

Это уже исторические слова и решение историческое.

В России начинается новый этап политической жизни, назначена дата проведения очередных президентских выборов. ЦИК решил не менять сложившуюся в последние годы традицию и утвердил три дня на голосование: 15,16 и 17 марта 2024 года. На всю предвыборную компанию остается чуть менее 100 дней. ЦИК еще должен определить детали: в каких регионах будет доступно дистанционное голосование, как будут работать участки в районах Донбасса и Новороссии, но это, пусть важные, но детали. Глобальный механизм запущен, а главное определилось в конце недели. О своем намерении принять участи объявил действующий президент Владимир Путин.

«Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента РФ», — сказал Путин.

Это уже исторические слова и решение историческое. Заявление президент сделал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, на стенах которого увековечены имена кавалеров ордена Святого Георгия, главной воинской награды России на протяжении двух веков.

В наше время Георгиевская ленточка стала одним из символов русского мира, символом бессмертного полка, символом мужества и беззаветного служения Отечеству, символом, который не дает покоя западным оппонентам, оттого и пытаются запретить эту ленточку, запретить русский мир.

Здесь же в Георгиевском зале Кремля были подписаны исторические решения о вхождении сначала Крыма и Севастополя, а затем еще четырех регионов Донбасса и Новороссии в состав России. Это зал наших побед, побед современной России, и они неразрывно связаны с именем Владимира Путина. Он подписывал эти документы, он принимал ответственные решения. Здесь он объявил, что готов снова быть президентом, чтобы довести начатое до конца. В кругу Героев России, награжденных за боевые подвиги в зоне СВО и трудовые достижения. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок тоже был в этот день в Георгиевском зале.

Награда не оставила им выбора. Экипаж легендарного танка «Алеша» еще не привык к такому вниманию. Но эти скромные парни — легенды.

В одиночку точными попаданиями за несколько минут превратили иностранную технику в груду обгоревшего металлолома. Бой снимали наши с наблюдательного дрона. И не смогли сдержать комментарии.

Гости в Георгиевском зале что-то все-время хотят рассказать. Журналисты — спросить. А формулировать танкистам сложно. То ли дело, герои бывалые.

«И новые наши ребята, те кто несет на себе это важное определение. И те, кто уже наделен сединами и лысинами, все находятся в одном состоянии», — отметил Герой России, член Совфеда РФ Александр Карелин.

Сергей Крикалев — один из десяти первых награжденных Золотой звездой Российской Федерации. И при этом еще и Герой Советского Союза. На встречах в Кремле он уже, конечно, не волнуется. А вот те, кому Путин в этот раз вручал награды, перед началом церемонии волновались очень. Было заметно, но только если присмотреться.

Золотые звезды Героя из рук президента Российской Федерации получили 15 участников СВО. Все они уроженцы разных регионов нашей страны. И все в разных званиях: от рядового до полковника.

Но с ответной речью выступил только один: старший лейтенант Эдуард Казымов.

«Мы верим в свою победу, никуда не будем отступать, и будет стоять до конца. Спасибо», — сказал он.

«Как мы видим, герои наши — люди немногословные, но они слово свое говорят на поле боя и дела, которые они делают, говорят за них», — заявил президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Им действительно на поле боя спокойнее. Через жестокие сражения прошли десятки тысяч наших бойцов. Многие даже после тяжелых ранений рвутся опять на линию фронта, как Герой России Максим Шаломов.

«Я хотел к личному составу вернутся, но потом, все-таки, в связи с тем, что у меня нет обоих рук, мне отказали. Объяснили, что я нужнее в тылу», — рассказал Герой России Максим Шаломов

Здесь он занимается не менее важной работой, просветительской. Самоотверженные и смелые люди в России не перевелись. Министр обороны подтвердил нам.

«То есть, таких много получается ребят?» — спросил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Много. Сегодня много. У нас есть, кем гордиться, у нас есть, на кого опереться. У нас выросло поколение офицеров и не только офицеров», — ответил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Этот день и без того вышел бы запоминающимся. Но после награждения Путина окружила часть гостей. Именно им президент и ответил на вопрос о выдвижении прямо. А еще свое решение объяснил.

«Я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России», — заявил президент РФ.

Вокруг президента только что награжденные бойцы, а еще Герои труда: врач Марьяна Лысенко, авиастроитель Виктор Поляков, шахтер Эдуард Щербина.

А также матери Героев России: Сапижат Мазаева, чей сын Нурмагомед Гаджимагомедов был первым, кто получил Золотую Звезду за подвиг в СВО, посмертно. Мария Костюк, сын которой, Андрей Ковтун, спас во время атаки противника боевых товарищей, но сам спастись не сумел.

Главный вопрос задал Артем Жога, командир батальона «Спарта». Он принял командование вместо своего сына. Владимир погиб в марте прошлого года, под Волновахой.

«Я нарушил все протоколы обращения к верховному главнокомандующему. Но, как говориться, овчинка выделки стоит. Не жалею, сделал бы это еще раз», — объяснил свое решение Жога в беседе с «Известиями».

Ответа от Путина добивались давно. Россия сейчас проходит очень важный исторический этап. Бьется за свое будущее и будущее мира. Тут важно, кто и как его будет формировать. Путин свои мысли последние месяцы высказывало открыто.

«Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону, в такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините на помойку», — сказал президент РФ.

Сказанное в октябре на заседании Валдайского клуба можно называть основой взглядов Путина на мировую политику. А вот слова о том, какой должна быть наша страна в новом мироустройстве.

«Только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране. Быть русским — это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом истинный патриотизм», — сказал президент России Владимир Путин.

Расколоть Россию традиционно пытаются именно по национальному признаку. Поэтому с главами разных конфессий Путин говорит о единстве и находит полное понимание и согласие.

«Каждый из нас в своих словах и поступков должны исходить из главного, что главное, из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие — это основа российской государственности, все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую», — заявил Путин.

Все это часть президентской работы. Не кампания. Фактически она стартовала только после разговора в Георгиевском зале. Его участники своего добились.

«Наш президент быстро, четко, оперативно принимает важные серьезные решения. Причем, взвешенные и осознанные», — сказала мать погибшего Героя Мария Костюк.

До президентских выборов осталось три месяца и голосовать на них можно будет три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК обещал и возможность электронного голосования. Впервые выбирать президента будут новые регионы России. Право, которое появилось у них, в том числе благодаря людям, что пришли накануне Дня Героев Отечества в Георгиевский зал Кремля.