Украинский закон о нацменьшинствах раскритиковали в Венгрии

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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По заявлению МИД страны, документ не отвечает требованиям Будапешта.

МИД Венгрии осудил новый украинский закон о нацменьшинствах, заявил ответственный за международные связи госсекретарь республики Тамаш Менцер в социальной сети. По его словам, закон не отвечает некоторым требованиям.

«На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко», — написал Менцер.

К слову, Верховная рада приняла закон о нацменьшинствах. Согласно ему, ужесточаются ограничения на использование русского языка на Украине. Документ нацелен на выполнение требований Европейской комиссии для евроинтеграции Украины в будущем и предполагает ужесточение ограничений на использование русского языка.

Однако в его рамках существует возможность нацменьшинствам, языки которых являются официальными в Евросоюзе, получать базовое и специальное среднее образование.

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