«Кулинарный вундеркинд» умер в возрасте 24 лет

Фото: Instagram* / ian_dangeloo

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Причина смерти оказалась настолько неожиданной, что вызвала общественный резонанс в Аргентине.

В Аргентине в возрасте 24-х лет умер «Кулинарный вундеркинд» шеф-повар Иен Д`Анджело. Об этом сообщает местное издание Clarín.

«Иен Д`Анджело был найден мертвым в этот понедельник в своем доме в Касеросе», — сообщили журналисты.

Причина смерти оказалась настолько неожиданной, что вызвала общественный резонанс в Аргентине. Дело в том, что ведущий кулинарных шоу в понедельник не вышел на работу. Он не отвечал на звонки и смс-ки от своих коллег и друзей. Близкие отправились к нему домой, где и нашли его тело без признаков жизни.

По информации СМИ, 24-летний кулинар умер от сердечного приступа. Что с ним случилось и почему отказало сердце у настолько молодого человека еще предстоит выяснить правоохранительным органам и сотрудникам СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ушел из жизни известный литературный критик Андрей Немзер.

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