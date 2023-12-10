Високосный 2024 год Дракона: чем опасен и что принесет в жизнь каждому

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Для многих он окажется судьбоносным, а для некоторых даже ужасным.

Для многих Новый год — это начало чего-то нового. Однако следующий, 2024-й, будет високосным. В нем вместо привычных 365 дней будет 366 за счет 29 февраля. Именно их всегда ожидают с тяжестью на душе. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru консультант китайской астрологии Бацзы и Фэн-шуй Алия Ахмеджанова рассказала, чем опасен следующий год и что он принесет в жизнь каждого.

По словам специалиста, 2024 год будет кармическим. Людей ждет очень много перемен. Кроме того, в следующем году начнется новый жизненный цикл, где старое должно будет полностью разрушиться.

«В такой год каждый получает по заслугам. Карма — это результат ваших действий или бездействий. Поэтому получаете ровно столько, сколько заслужили. Причем это могут быть и хорошие события, и плохие», — предупредила Ахмеджанова.

Поэтому, если человек двигается по жизни по пути своего предназначения и максимально использует свой потенциал, следующий год ему будет легко прожить. Однако если человек живет как потребитель, идет против своих желаний, работает на нелюбимой работе, будет сложно.

«Это год очищения от всего ненужного. Поэтому не противьтесь переменам, которые приходят в вашу жизнь. Наоборот, сознательно создавайте перемены, меняйтесь и приносите пользу этому миру», — добавила специалист.

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