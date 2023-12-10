Жил в монастыре и три раза разводился: как сейчас живет актер Максим Дрозд

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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До славы ему пришлось пройти непростой путь.

Многие зрители знают актера Максима Дрозда благодаря его ярким и запоминающимся образам в фильмах и телесериалах, где он воплощает характеры смелых и брутальных мужчин. Его фильмография насчитывает более 100 работ, большая часть из которых посвящена темам героизма, воли к победе и, как говорит сам актер, «честности и любви».

До славы ему пришлось пройти непростой путь. Он даже вообще уходил из кинематографа на какое-то время. В тот момент только вера помогла ему обрести душевное спокойствие. 11 марта ему исполнилось 55 лет.

Детство и образование

Будущий артист появился на свет в Одессе в семье актеров Георгия Дрозда и Людмилы Курортник, поэтому неудивительно, что в будущем он решил последовать их примеру. Семья со временем перебралась в Киев, где долгое время жила в неблагополучном районе. Там на улицах было полно хулиганов, которые не прочь были отобрать у прохожих одежду, обувь или деньги. Чтобы защитить себя от этого, Максим пошел заниматься боксом, а в дальнейшем получил разряд кандидата в мастера спорта. Еще одним его увлечением было чтение серьезной художественной литературы, к чему его ненавязчиво приучил отец. А когда начали открываться первые видеосалоны, он увлекся просмотром кинофильмов.

После окончания школы он решил стать актером, но ни в один из театральных вузов его не приняли. А потом принесли повестку, и Максим без колебаний отправился в армию, где два года отслужил в ВДВ. Там он многому научился, улучшил свою физподготовку и с благодарностью вспоминает то время. Благодаря этому он смог так правдоподобно играть роли военных и полицейских. Кроме того, он сам выполняет все трюки, да и найти ему дублера не так просто.

После демобилизации Максим уехал в Москву и сразу же поступил в Школу-студию МХАТ. Уже на третьем курсе он дебютировал в кино, сыграв в фильме «Афганец». Окончив учебу, он играл в театре и снимался в кино в эпизодических ролях, но в середине 1990-х он пропал из виду, занявшись бизнесом.

Ему было чуть за 30, когда он отправился в монастырь под Киевом, в Китаеву пустынь.

«Может быть, это был кризис. Возможно, я хотел подвести черту под прошлым и начать новую жизнь», — говорил он о своем решении. Он собирался остаться там на пару дней, но ему там так понравилось, что он пробыл полгода.

Максим стал послушником, сначала убирал в храме, потом ему позволили заниматься тестом для просфор. Он говорит, что тогда он закрывал одну главу своей жизни и открывал другую, и это было очень трудно. В то время он не общался даже со своей женой и дочерью. Актер признался, что после посещения монастыря он обрел силы и веру в себя, чтобы идти дальше по жизни.

Его мать тоже пошла по этому пути: в молодости она была светской дамой, но со временем обратилась к религии, рассталась с мужем и ушла в монастырь. Как объяснил Максим, она долгое время служила Богу в качестве послушницы, но так и не решилась на постриг. Потом она покинула монастырь, но продолжила жить по монашеским правилам и посвятила свою жизнь молитве.

Спустя несколько лет Максим Дрозд вернулся к актерской работе. Он рассказал, что случайно встретил знакомого актера и поделился с ним своим желанием «снова быть артистом». Тот посоветовал ему обратиться в актерское агентство, и Максим последовал его совету. Он быстро стал востребованным актером, и в основном его приглашают в детективные и криминальные киноленты.

О личном

Максим Дрозд трижды вступал в законный брак. Первой его избранницей стала Лилия Фомина, с которой он еще в детстве учился в одном классе. У них появилась дочка Даша, но спустя несколько лет они расстались. Развод прошел без скандалов, а сейчас бывшая жена и дочь проживают в Латвии. Даша получила специальность психолога.

Второй раз Максим женился на спортсменке Анастасии Бровкиной, которая подарила ему двоих детей: сына Егора и дочку Машу. Егор стал актером, также он перенял от отца и увлечение боксом, а дочь выучилась на дизайнера.

Со своей третьей избранницей, Викторией Полторак, он играл в сериале «Проклятый рай». У Виктории уже была дочь Лера, которая часто приходила с ней на съемки и быстро полюбила Максима. Спустя две недели она обняла его и назвала папой! Это очень тронуло Викторию. Она почувствовала, что это судьба.

В 2010 году у них родилась общая дочь София, которую родители зовут Софи, в честь французской актрисы. Девочка учится в школе Шуберта, а также занимается художественной гимнастикой.

С бывшими женами Дрозд сохранил хорошие отношения, он поддерживает своих детей, воспитывает их в любви и гордится ими. Все дети тоже воцерковленные. В том, что его браки распались, актер чувствует свою вину, так как является человеком настроения и вел себя несдержанно.

Максим Дрозд продолжает сниматься в фильмах и всегда посещает церковь перед получением новой роли, не соглашаясь на нее без благословения священника.

В свои дни рождения актер совершает паломнические поездки по святым местам и не исключает возможности снова уйти в монастырь. Но если это произойдет, то он уже не вернется в мирскую жизнь.

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