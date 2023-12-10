«Не алкоголичка, а главная балерина страны»: судьба Анастасии Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Артистка прославилась не только талантом, но и вызывающим поведением, а впоследствии — многочисленными скандалами.

Заслуженная артистка России, в прошлом прима Большого театра, Анастасия Волочкова в последние годы оказывается замешана в том или ином скандале. То ее критикуют за чрезмерную любвеобильность, то за то, что она слишком часто демонстрирует свою растяжку, то за вызывающее поведение в общественных местах, то за чрезмерное употребление алкоголя. Среди всех этих обвинений балетное прошлое, о котором Волочкова всем напоминает, уже давно обросло самыми невероятными мифами и слухами.

Учеба в академии Вагановой «по блату»?

Долгие годы бытует мнение, будто Волочкова попала на учебу в Академию русского балета имени Агриппины Вагановой по блату. Мол, никакого таланта у будущей знаменитости нет и взяли ее по чьей-то большой протекции.

Стоит отметить, что попасть в Вагановское училище достаточно сложно. Зачастую на одно место претендуют до 100 кандидаток. Такой интерес к училищу связан с тем, что после его окончания место в Большом или Мариинском театрах обеспечено.

А во время учебы Волочковой, как и всем остальным, приходилось рано вставать, ежедневно до пота и крови тренироваться. Учебное заведение знаменитость закончила с отличием. И даже если поступила туда по блату, как утверждают многие, она все равно стала профессиональной балериной.

В Мариинский театр попала благодаря помощи?

Ходят слухи, что в Мариинский театр после Вагановского училища Волочковой помогла попасть бывший преподаватель Инна Зубковская. И не потому, что будущая знаменитость была семь пядей во лбу, а лишь из-за того, была знакома с внуком Зубковской. Стоит отметить, что Зубковская — выдающаяся балерина, которая подготовила немало танцоров с мировыми именами. Поэтому, если она и помогла Волочковой попасть в Мариинский театр, то была уверена в ней, как в профессионале.

После того, как Волочкова попала в Мариинский театр, она стала поражать всех своих трудолюбием. Это подтверждает одно из интервью примы балерины Мариинского театра Дианы Вишневой, которая заявляла — так, как работает над собой Волочкова, не работает никто. В связи с этим буквально сразу будущей знаменитости стали доверять и сольные партии. И стоит отметить, она ни разу не подвела на сцене, отрабатывая выступление «от» и «до», как настоящая «русская машина».

Уволили из Большого театра из-за скандалов?

После Мариинского театра Волочкова перешла в Большой. Но и это спровоцировало немало слухов. Мол, вновь туда приняли ее по блату. А проработав там пять лет, ее якобы с позором оттуда выгнали. Говорят, новый директор Анатолий Иксанов отказался продлевать контракт из-за того, что прима набрала лишний вес. Иксанов даже подговорил мужскую часть труппы подписать коллективное письмо об отказе выступать с Волочковой. Забегая вперед, стоит отметить, от подписи тогда с большим скандалом отказался Николай Цискаридзе, а вместе с ним большинство коллег Волочковой по сцене.

Анастасия Волочкова на сцене Большого театра с Николаем Цсикаридзе. Александра Косинца / ИТАР-ТАСС

Однако все это лишь вершина айсберга. Обо всех нюансах знают лишь работающие рядом с Волочковой. Если взглянуть на приказ об увольнении, то там нет ни строчки ни о профнепригодности балерины, ни о якобы имеющимся лишнем весе. При этом стоит отметить, у Волочковой и педагога-репетитора Екатерины Максимовой действительно был конфликт.

Но лишь из-за разных жизненных позиций. Об этом рассказывала сама Максимова. Говоря о «разнице позиций», она имела в виду, что Волочкова стала чересчур сильно упиваться мужским вниманием и эпатировать публику. Педагогу такое поведение не понравилось.

Действительно, Волочкова тогда-то и начала ходить по телешоу и была частым гостем элитных тусовок столицы. Но, возможно, это связано не с натурой, а обычной усталостью. Ведь гастроли, репетиции, круглосуточная работа сильно изматывают.

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