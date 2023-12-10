Ушел из жизни известный литературный критик Андрей Немзер
Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер
Фото: Кавашкин Борис / ИТАР-ТАСС
Ему было всего 66 лет.
Ушел из жизни известный литературный критик и преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Немзер. Ему было 66 лет. Об этом сообщила его супруга в беседе с изданием РБК.
«У него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая, последней стадии», — раскрыла причину смерти его жена.
Немзер умер 9 декабря. Он был выпускником филологического факультета МГУ имени Ломоносова. С 2002 года он преподавал у журналистов и филологов в ВШЭ, а раньше работал в ГИТИСе.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер актер Райан О’Нил, сыгравший в фильме Стенли Кубрика «Барри Линдон».