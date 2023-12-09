По стопам Виталины? Почему поклонники Петросяна до сих пор не смирились с женитьбой на Брухуновой

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Молодую Татьяну постоянно критикуют из-за всего, начиная от выбора одежды и заканчивая чувством юмора. Спустя четыре года после свадьбы злопыхатели все не успокаиваются.

Только ленивый за последние четыре года не хаял и не ругал Евгения Петросяна и его новую (или уже не очень новую) жену — Татьяну Брухунову. В декабре 2019 года пресса взорвалась новостями о том, что 78-летний юморист разрывает многолетний брак с Еленой Степаненко и женится на 34-летней помощнице, с которой уже смог зачать сына.

Злопыхатели подчеркивали, что свадьба с Брухуновой — это резкий порыв артиста, который не продлится долго и ожидаемо закончится быстрым разводом. Но уже четыре года проблемы не наступают, из-за чего злопыхатели только подливают масла в огонь, постоянно провоцируя молодую жену в социальных сетях.

Решение далось Евгению Вагановичу тогда очень непросто. То и дело на экранах телевизоров мелькали передачи с интервью юмориста. Он рассказывал о тяжелой борьбе с бывшей женой за многомиллионное состояние, о серьезных намерениях и вечной любви к новой супруге, о подарке судьбы — рождении сына Вагана, а также о страхе пойти по стопам Армена Джигарханяна.

И поклонники зацепились за последнее, как утопающие за соломинку. Брухунову то и дело сравнивали с Цымбалюк-Романовской, крича на всех углах, что опасения Петросяна не напрасны, если немного углубиться в некоторые моменты из жизни его новой пассии. О чем же тогда говорили фанаты?

Нашла подход к Петросяну через Степаненко

Брухунова с юных лет увлекалась передачей «Кривое зеркало», где и работала пара Петросян-Степаненко. Она называла себя фанаткой Елены, а потому на добровольных началах напросилась к ней на работу.

Активную юную девушку Степаненко сразу заметила и пригласила к себе на должность администратора сайта. Амбициозная Татьяна все чаще приходила к работодательнице в гости, а когда ей было не на что жить, заботливая юмористка пригласила ее перекантоваться в одной из столичных квартир.

Только спустя время стало понятно, что она пригрела на груди конкурентку.

Петросян был не первым известным мужчиной, которого пыталась соблазнить Брухунова

Мало кто знает, но Татьяна с юных лет мечтала о славе и популярности. Еще в 18 лет простая девушка из провинции положила глаз на самого Авраама Руссо, через она пыталась пробиться в мир шоу-бизнеса и закрутить с известным певцом роман. Но чары не сработали.

Став помощницей Степаненко, Брухунова в тихонях не сидела. Она откровенно начала заигрывать с директором Петросяна — Юрием Диктовичем. О своих романтических чувствах к нему она, не стесняясь, писала в онлайн-дневнике, который вела с 2010 года. Там же она и описывала все тонкости такого обольщения и даже давала свои рекомендации. Но роман закончился в 2012 году.

Уход от Степаненко и брак с Брухуновой

После смерти Юрия Диктовича стали заметны первые намеки на интимные отношения между юмористом и ассистенткой. Неожиданно для всех он назначил ее своим директором. Позже Брухунова сама уже расскажет, что разгар ее отношений с артистом пошел в 2013 году. В 2016 году также неожиданно для жены, коллег и друзей Петросян поднимает зарплату Брухуновой в несколько раз.

Такой реверанс юмориста не на шутку взбудоражил Елену Степаненко, которая недоумевала, чем вчерашняя провинциалка заслужила такие премии, и всячески старалась вернуть супруга в реальность. Брухунова понимала, что реакция Степаненко, может лишить ее золотой жилки, поэтому начинает всячески настраивать Петросяна против жены. И стоит признать, у нее это получилось.

В 2017 году для Елены случился настоящий удар — спустя 30 лет счастливой семейной жизни Евгений Ваганович сообщает ей о желании развестись. В этом же году пресса и узнала кто же эта разлучница, а позже о их росписи в Кутузовском ЗАГСе, о рождении сына Вагана и о желании Петросяна отсудить большую часть имущества у бывшей жены.

Друзья, коллеги и поклонники Петросяна до сих пор пророчат ему повторение судьбы ушедшего артиста Армена Джигарханяна. Он тоже женился на молодой женщине — на Виталине Цымбалюк-Романовской. Счастье Джигарханяну этот брак не принес, а наоборот, стал началом его конца.

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях. Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В болях человек умирал… В адских болях. Потому что пролежни уже начали гнить. И к нему никто не подходил», — описывал все муки артиста Петросян.

Фанаты увидели в этом скрытый подтекст — почему Евгений Ваганович так отчаянно переживал о последних месяцах жизни артиста? Неужели он сам чувствует неуверенность в своей пассии? Кроме того, многие пользователи Сети считают, что Петросян еще пару лет погуляет и вернется к Степаненко, вот только нужен ли он будет ей?

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