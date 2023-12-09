Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Понимание в семью пришло лишь с годами, сейчас они вместе уже полвека.

Они учились вместе в Ленинградском институте кинематографии. Но там друг друга даже не заметили. Когда Лариса Луппиан поступила на первый курс, Миша Боярский учился на последнем и был влюблен. Встречался с Надей, красивой казачкой с изумительными раскосыми глазами. Но Михаил не сделал Наде предложение, а ее не оставили ни в одном театре, пришлось уехать, и пара распалась.

На втором курсе педагог-режиссер Игорь Владимиров пригласил Ларису в театр «Ленсовета», где был худруком. Скоро туда пришел и выпускник Боярский. Через пару месяцев обоих утвердили на роли в спектакле «Трубадур и его друзья». Михаил играл трубадура, а Лариса — принцессу. Они стали репетировать. Любовь на сцене перетекла в реальную жизнь.

Девушка влюбилась почти сразу. Устоять перед роскошным, обаятельным Михаилом, было невозможно. Роман был в самом разгаре, когда через год Боярский неожиданно бросил Ларису. В театре она держалась, а дома рыдала в подушку, как рассказывают некоторые публицисты в просторах Интернета.

Через три месяца на банкете они закружились в танце. Начался новый виток. Тогда Лариса решила — хватит встречаться. Надо выйти замуж, иначе загулы любимого будут длиться бесконечно и измотают всю душу. Она начала работать в этом направлении. Вначале делала это незаметно, а потом стала ставить условие: либо женишься, либо до свидания.

«До свиданий» было много. Боярский упорно не хотел жениться. Его все устраивало — штамп в паспорте грозил лишить свободы, которой он очень дорожил.

Мама будущего Д’Артаньяна тоже подливала масло в огонь: ее не устраивало, что невестка- провинциалка из Ташкента. Поэтому когда сын в очередной раз порвал с Ларисой, Екатерина Михайловна его поступок одобрила.

Но Михаил всегда возвращался к Ларисе. Даже во время службы в армии он умудрялся прибегать к ней в общежитие. И оставался с ночевкой. Девушка очень боялась, что соседи донесут в театр. Игорь Владимиров запрещал романы между своими артистами под угрозой увольнения. И Лариса тщательно скрывала свои отношения с Боярским.

За четыре года он здорово потрепал ей нервы. Отношения напоминали качели. Он пропадал на какое-то время, а потом вновь появлялся. И все же однажды они дошли до загса и подали заявление. Свадьбу назначили через три месяца. Однако Михаил и не думал готовиться к торжеству. А Лариса гордо молчала. И лишь в день бракосочетания сказала:

— Ты ничего не забыл?

— Конечно, забыл. А теперь уже все!

Но через полгода девушка добилась-таки желаемого. В июле 1977 года она опять выдвинула ультиматум — либо идем в загс, либо расходимся как в море корабли. Боярский, сонный, чтобы Лариса его не пилила, неожиданно согласился. Прикинул, что за три месяца успеет что-нибудь придумать и «увернуться».

В загсе их сразу узнали и взяли паспорта. Михаил, со спокойной душой, протянул свой. Мол, берите, раз так положено. А сотрудники загса решили угодить влюбленным и без очереди поставили им штамп. Вот это поворот! Боярский был шокирован. А потом махнул рукой: мол, ну и ладно, а то бы никогда не женился!

Ларису уже поджидали новые испытания. Мама Михаила не приняла невестку. Зарегистрировав брак, они продолжали жить раздельно. Даже когда родился сын Сережа. А тут еще на Д’Артаньяна обрушилась слава. И дружеские попойки стали регулярными.

«Если я выходила замуж за человека умеренно пьющего, то после „Мушкетеров“ привычка выпить стаканчик-другой приобрела у него катастрофический характер. Развеселая компания четырех Мушкетеров в Одессе просто спивалась», — рассказывала Луппиан.

Михаилу мешками приходили письма от поклонниц с признанием в любви. Ей тоже писали, но далеко не приятное, мол, ждут от него ребенка…

Несмотря на такой беспокойный союз, разводиться Лариса не собиралась. Но после рождения дочери Лизы не выдержала.

«Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу: суп холодный, котлеты не нравятся, где ты была… Я не могла отвечать на его вспышки, это вызывало еще больший гнев. Молча терпела…», — делилась она.

В день развода актера скрутил острый приступ панкреатита. Врачи посадили его на лечебную диету и запретили алкоголь. Это дало надежду. И официального расставания не случилось. Но еще долго супруги жили «сезонной жизнью», то сходились, то расходились…

Все мучения были не напрасны. С годами в семью пришло понимание. Дети сплотили этот союз. Вместе они уже полвека.

Сегодня Михаил Сергеевич не представляет жизни без Ларисы. И с уверенностью заявляет:

«У меня с женой одна душа на двоих. На земле миллиарды представительниц слабого пола. И только одна — моя».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге.