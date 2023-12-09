Волшебная точность: какая вы колдунья по знаку зодиака

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Один из них напоминает Гермиону Грейнджер. Кто именно похож на волшебницу из «Гарри Поттера»?

В волшебных мирах ведьмы обладают уникальными чертами характера, невообразимой силой и особенными причудами. Благодаря астрологии можно узнать, на какую колдунью похож определенный знак зодиака. Об этом рассказал портал Rsute.ru.

Овен

Овны — это Малефисента. Они схожи с этой героиней целеустремленностью и способностью самовыражаться. Овны, так же, как и эта ведьма, находят в себе силы идти вперед. Несмотря на проблемы они двигаются к счастью.

Телец

Этот знак зодиака схож с королевой Равенне из фильма «Белоснежка и охотник». Телец похож на эту героиню жаждой прекрасного. Они также обладают решительностью и внутренней силой, которая нацелена на достижение желаемого.

Близнецы

Близнецы очень часто меняются в настроении. Так же, как и Панночка из «Вия». Этот знак зодиака может ловко менять свой образ и использовать его в жизни.

Рак

Раки напоминают Урсулу из «Русалочки». Они такие же чутки и эмпатичные. Но при этом немного самовлюбленные. Также Раки и Урсула способны влиять на окружающих.

Лев

Зеркальная Королева из «Братьев Гримм» очень сильно подходит Львам. Этот знак зодиака обладает выдающимися организаторскими способностями и любит себя так же, как и Зеркальная Королева.

Дева

Девы — это Гермиона Грейнджер из вселенной «Гарри Поттера». Этот знак зодиака такой же аккуратный и дисциплинированный. Также Девы обладают уникальным умом и демонстрируют преданность друзьям и сильную волю.

Весы

Сабрина из «Сабрина — маленькая ведьма» — это Весы. Они стремятся к гармонии и любят прекрасное. Также этот знак зодиака сравним с персонажем своей добротой.

Скорпионы

Скорпионы напоминают Джадис из фильма «Хроники Нарнии». Она стремится к независимости, а также является властной и уверенной в себе королевой волшебного мира.

Стрелец

Стрельцы схожи с Кирой Шемаханской из фильма «Чародеи». Они тоже отличаются авантюризмом и харизмой.

Козерог

Пайпер Холливелл из сериала «Зачарованные» схожа с Козерогами. Они такие же выносливые и стабильные.

Водолей

Водолеи похожи на ведьму из фильма «Чем дальше в лес…». Они так же двигаются к своей цели и обладают хорошими коммуникативными навыками.

Рыбы

Этот знак зодиака похож на Кики из аниме «Ведьмина служба доставки». Они такие же энергичные и трудолюбивые мечтатели.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 11 по 17 декабря.