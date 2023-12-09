Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря
Фото, видео: 5-tv.ru
Грядущая неделя готовит для вас интересные сюрпризы. На что следует обратить внимание?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 11 по 17 декабря 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
В неделе расставлены так называемые небольшие «капканчики». Например, четверг — день потери. Начинать что-то в этот день не следует — просто потратите свое время и силы. Зато отлично можно отдохнуть и сделать что-то милое и домашнее. Если же вы хотите найти поддержку звезд, то лучшие дни для активных действий — среда, пятница и суббота.
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Понедельник, 11 декабря 2023 года
День Водяного Кролика. Следует избегать активной деятельности, поскольку здесь складывается наказание «нелюбви» — звездная пакость, которая вызывает недопонимание в общении. В первую очередь, в общении с противоположным полом. Старайтесь избегать недомолвок, неясных намеков, неосторожных слов или шуток в общении с коллегами противоположного пола — есть риск, что вас неверно поймут. И это может вылиться в ссоры, споры и скандалы. Только силы потратите на выяснение отношений.
Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.
Вторник, 12 декабря 2023 года
День Деревянного Дракона. Интересное сочетание — в этот день прилетает множество позитивных звезд, но воспользоваться ими у вас не получится, поскольку в этом дне совершенно нет энергии. И, с одной стороны, вы можете получить поддержку благородных, вышестоящих лиц, но из-за недостатка энергии не будет продуктивного продвижения. В такой день можно заниматься инвестированием, подписывать контракты и даже что-то начинать незначительное. Но если выбирать дату для важного мероприятия — лучше поискать среди других дней.
Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю, тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.
Среда, 13 декабря 2023 года
День Деревянной Змеи. Обладает, пожалуй, лучшими энергиями за неделю — в такой день можно начинать важные дела. Заниматься всем, что связано с презентациями, партнерством, работой с контрактами. Во всех важных делах мы сможем получить поддержку. Помните, что в Новолуние не следует проявлять гиперактивность. День подходит для мягкого старта важных для вас проектов.
Совет: скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.
Четверг, 14 декабря 2023 года
День Огненной Лошади. Отчаянно неблагоприятный день. Все начатые в этот день дела обречены оказаться потерей времени. Не делайте импульсивных покупок, просто откиньтесь в своем кресле и созерцайте за ходом вещей. Инициативы и идеи этого дня просто потратят ваши силы и время. Займитесь чем-то приятным. Тем, что вы давно откладывали, и что принесет вам маленькую радость. Энергии дня идут против энергий месяца. В такой день лучше всего вообще устроить себе выходной.
Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.
Пятница, 15 декабря 2023 года
День Огненной Козы. Отличный день, который подходит для большинства дел! Важные инвестиции, подписание контрактов, обращение за медицинской помощью, перелеты и переезды, крупные приобретения и помолвки энергии этого дня способны поддержать. Особенно все, что связано с торговлей. Кроме того, этот день отлично подходит для духовных практик и молитвы.
Совет: вы должны найти источник «порчи» и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.
Суббота, 16 декабря 2023 года
День Каменной Обезьяны. Хороший день для большинства дел — однако следует быть чуть внимательнее в решении финансовых вопросов, поскольку можно столкнуться с недопониманием и неполадками. А в остальном — решение медицинских вопросов, поиск работы, встречи и совещания — могут пройти при полной поддержке звезд.
Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.
Воскресенье, 17 декабря 2023 года
День Земляного Петуха. Спорит с энергиями года, начинать в такой день ничего нельзя. Структура дня указывает на необходимость взять паузу, отдохнуть и расслабиться, подумав над планом действий.
Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.
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