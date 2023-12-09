Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря

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Грядущая неделя готовит для вас интересные сюрпризы. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 11 по 17 декабря 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

В неделе расставлены так называемые небольшие «капканчики». Например, четверг — день потери. Начинать что-то в этот день не следует — просто потратите свое время и силы. Зато отлично можно отдохнуть и сделать что-то милое и домашнее. Если же вы хотите найти поддержку звезд, то лучшие дни для активных действий — среда, пятница и суббота.

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Понедельник, 11 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Водяного Кролика. Следует избегать активной деятельности, поскольку здесь складывается наказание «нелюбви» — звездная пакость, которая вызывает недопонимание в общении. В первую очередь, в общении с противоположным полом. Старайтесь избегать недомолвок, неясных намеков, неосторожных слов или шуток в общении с коллегами противоположного пола — есть риск, что вас неверно поймут. И это может вылиться в ссоры, споры и скандалы. Только силы потратите на выяснение отношений.

Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.

Вторник, 12 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Деревянного Дракона. Интересное сочетание — в этот день прилетает множество позитивных звезд, но воспользоваться ими у вас не получится, поскольку в этом дне совершенно нет энергии. И, с одной стороны, вы можете получить поддержку благородных, вышестоящих лиц, но из-за недостатка энергии не будет продуктивного продвижения. В такой день можно заниматься инвестированием, подписывать контракты и даже что-то начинать незначительное. Но если выбирать дату для важного мероприятия — лучше поискать среди других дней.

Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю, тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Среда, 13 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Деревянной Змеи. Обладает, пожалуй, лучшими энергиями за неделю — в такой день можно начинать важные дела. Заниматься всем, что связано с презентациями, партнерством, работой с контрактами. Во всех важных делах мы сможем получить поддержку. Помните, что в Новолуние не следует проявлять гиперактивность. День подходит для мягкого старта важных для вас проектов.

Совет: скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

Четверг, 14 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Огненной Лошади. Отчаянно неблагоприятный день. Все начатые в этот день дела обречены оказаться потерей времени. Не делайте импульсивных покупок, просто откиньтесь в своем кресле и созерцайте за ходом вещей. Инициативы и идеи этого дня просто потратят ваши силы и время. Займитесь чем-то приятным. Тем, что вы давно откладывали, и что принесет вам маленькую радость. Энергии дня идут против энергий месяца. В такой день лучше всего вообще устроить себе выходной.

Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.

Пятница, 15 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Огненной Козы. Отличный день, который подходит для большинства дел! Важные инвестиции, подписание контрактов, обращение за медицинской помощью, перелеты и переезды, крупные приобретения и помолвки энергии этого дня способны поддержать. Особенно все, что связано с торговлей. Кроме того, этот день отлично подходит для духовных практик и молитвы.

Совет: вы должны найти источник «порчи» и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Суббота, 16 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Каменной Обезьяны. Хороший день для большинства дел — однако следует быть чуть внимательнее в решении финансовых вопросов, поскольку можно столкнуться с недопониманием и неполадками. А в остальном — решение медицинских вопросов, поиск работы, встречи и совещания — могут пройти при полной поддержке звезд.

Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.

Воскресенье, 17 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Земляного Петуха. Спорит с энергиями года, начинать в такой день ничего нельзя. Структура дня указывает на необходимость взять паузу, отдохнуть и расслабиться, подумав над планом действий.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

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