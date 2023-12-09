«Проявление власти и силы»: какие мужчины любят подчиняться в сексе
Сексолог Кульгавчук: занимающие высокие посты мужчины любят обслуживание в сексе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera; 5-tv.ru
И влияет ли социальный статус на правила в интимной жизни?
Существует мнение, что мужчины, занимающие высокие посты, в сексе предпочитают подчиняться своим партнершам. Так ли это на самом деле, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.
По словам специалиста, такие мужчины зачастую отличаются стеничными чертами характера, то есть являются волевыми и энергичными. Это касается и проявлений в интимной близости.
«Тем не менее, многие из них привыкли к обслуживанию: в ресторанах, на работе и в сексе тоже. Поэтому могут занимать иногда позицию потребителя, эдакого восточного султана, вальяжного, который хочет получать активность от женщины в виде соблазнения. Но важно не путать это с мазохизмом и подчинением. Это, наоборот, скорее, проявление власти и силы», — отмечает Евгений Кульгавчук.
Специалист также обращает внимание на то, что такое отклонение как мазохизм встречается у людей разных социальных групп, вне зависимости от статуса.
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