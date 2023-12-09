Важно помнить всегда: Путин обратился к юнармейцам в День героев Отечества

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Глава государства напомнил, как важно помнить о подвигах людей, живущих рядом. Тех, кто готов отдать свое сердце ради процветания Родины.

Президент России Владимир Путин обратился к Юнармейцам в День героев Отечества. Праздник был учрежден в 2007 году и традиционно отмечается 9 декабря.

«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем день героев Отечества — очень важный, значимый для России, для всех нас праздник. Он учрежден в честь выдающихся граждан нашей страны, которые совершили ратные и трудовые подвиги во имя Родины. Проявили особую отвагу, самоотверженность и силу духа и были удостоены золотых звезд героев, Орденов славы и Святого Георгия. Их великие примеры, бескорыстие и преданности Родине бесконечно дороги нам. Они — неотъемлемая часть нашей национальной истории. Самый яркий пример патриотизма, который дает понимание, что значит любовь к родной земле и ответственность за ее будущее. Их жизнь — это надежный ориентир для вас, для молодых поколений граждан России», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что этот ориентир позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше в учебе, спорте, служить своему народу, трудиться для него защищать свою родную землю без оглядки на славу и признание. Так, как действуют настоящие герои.

«Вы юнармейцы, знаете об этом не понаслышке. Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране и ее истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными ее судьбе. И то, что свой всероссийский слет вы проводите в день героев Отечества — это символично и правильно. Энергичные, целеустремленные, вы активно помогаете волонтерам и поисковикам, заботитесь о старшем поколении, словом и делом поддерживаете тех, кто нуждается в помощи, включайтесь в реализацию проектов адресных участника специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил», — подчеркнул Путин.

Президент России пожелал юнармейцам не сбавлять темп работы, постоянно развиваться и идти только вперед, а также успехов во всех ваших начинаниях и всего самого доброго.