«Теряет сознание, нога на газе»: Хилькевич чуть не лишилась жизни в такси

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Водитель актрисы упал в обморок за рулем. Как удалось выйти из ситуации?

Актриса Анна Хилькевич чуть не лишилась жизни в такси. Об этом звезда сериала «Универ. Новая общага» сообщила в своем личном блоге. Внимание на это происшествие обратило издание 7Дней.ru. Актриса собралась на съемки и вызвала себе машину. Водитель вышел из автомобиля, чтобы открыть дверь для актрисы, но сам поскользнулся и упал.

«Вышла из подъезда, подхожу к таксисту. Водитель выходит, чтобы встретить. Поскальзывается и падает. И теряет в машине сознание. После того, как водитель упал, сделал вид, что все ок. И вместо того, чтобы попросить помощи, начал ехать. В итоге, он теряет сознание, нога на гази, машина на D», — рассказала Хилькевич.

Тем не менее актриса быстро среагировала и оказала первую помощь водителю. После этого она вызвала скорую помощь. Врачи рассказали, что обморок таксиста связан с сильной болью от ушиба. При падении он ударился коленом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анна Хилькевич развелась с первым мужем.