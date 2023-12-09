Мечтала стать врачом и спасать людей: в Брянске похоронили погибшую в результате стрельбы школьницу

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Проститься с девочкой пришли самые близкие люди. Какой она была?

Сегодня, 9 декабря, в Брянске похоронили 13-летнюю девочку, которая погибла в результате стрельбы в гимназии № 5. Об этом стало известно из новостных Telegram-каналов.

Школьница упокоилась на Центральном кладбище областного центра. На похороны пришли самые близкие люди девочки.

Мама погибшей рассказала, что ее дочь первой стояла на пути стрелявшей и стала жертвой хаотичного огня. Пули задели легкое и артерию ребенка.

А совсем скоро школьница должна была отпраздновать свой день рождения. В том числе она собиралась позвать на праздник стрелявшую одноклассницу.

«Дочь со всеми дружила, со всеми общалась, она неконфликтная, мечтала стать врачом и спасать людей», — рассказала мама погибшей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что родители убитой школьницы получат миллион рублей из областного бюджета в качестве поддержки.

«Страшная трагедия, произошедшая в гимназии N5, — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал», — написал глава региона.

Губернатор отметил, что семьям пострадавших с тяжелыми ранениями передадут 500 тысяч. А тем, кто получил травмы легкой степени, дадут по 300 тысяч рублей.

«Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Квалифицированные психологи работают с ребятами и родителями. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась», — заявил губернатор.

Происшествие произошло 7 декабря. Ученица брянской гимназии открыла стрельбу из оружия отца по одноклассникам во время урока биологии. В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. Двое из них доставлены в Москву на лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы.