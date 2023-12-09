Директора ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске, отправили под арест

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Главу предприятия обвиняют в том, что он оказывал услуги, которые не соответствовали требованиям безопасности. Что ему за это грозит?

Генерального директора ЧОПа (Частное охранное предприятие — Прим. ред.) ООО «ЧОО Агентство Эскалибур» арестовали на два месяца, передает корреспондет 5-tv.ru из зала суда. Предприятие мужчины занималось охраной гимназии в Брянске, в которой школьница на днях устроила смертельную стрельбу.

Директора обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Это привело к смерти двух детей, включая стрелявшую. Также пятеро человек получили огнестрельные ранения.

Выяснилось, что двух подростков, которые пострадали в результате стрельбы, доставили в Москву. В столице несовершеннолетних прооперировали. Об этом сообщил Минздрав России.

Утром в четверг, 7 декабря, ученица восьмого класса пронесла в брянскую гимназию № 5 оружие, из которого выстрелила несколько раз. По предварительным данным, оружие принадлежит ее отцу. Детей на фоне случившегося эвакуировали из образовательного учреждения. К сожалению, жертв не удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы.