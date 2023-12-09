«Противники» Большого взрыва: как могла возникнуть Вселенная

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Помимо теории Большого взрыва существует множество вариантов рождения мира.

Рождение Вселенной — одна из самых таинственных и необъяснимых загадок, которую люди еще не смогли решить до конца. На сегодняшний день самая известная теория возникновения нашего мира — это теория Большого взрыва, которая предполагает, что Вселенная появилась благодаря расширению из состояния высокой плотности и температуры.

Однако долгое время продолжают пользоваться популярностью другие предположения о том, как могли родиться звезды и планеты.

Теория вечной инфляции

Связанная с возможностью возникновения Вселенной из Большого взрыва также существует теория вечной инфляции, которая рассказывает об идеях космолога Алана Гута. Позже его труды продолжили и другие исследователи, однако главной мыслью ученого осталось предположение, что расширялся мир хаотично, а не постепенно.

По мнению сторонников этой теории, он то нагревался, то становился холоднее. И как следствие, расширялся перебоями. Все это происходило в разных уголках Вселенной, что могло привести к сценарию множественных миров.

Теория стационарной Вселенной

Стационарная модель рождения Фреда Хойла, Томаса Голда и Германа Бонди утверждает, что наша Вселенная всегда существовала в таком виде, в котором можем наблюдать ее мы. Она остается неизменной в абсолютно любое время, расширяется вечно, и материя в ней создается непрерывно.

По ее утверждению, этот процесс не имеет начала и конца, а также сопровождается бесконечным возникновением новых частиц.

Плазменная Вселенная

По современному представлению, на нас сильно влияет гравитация, а именно Общая теория относительности великого ученого Альберта Эйнштейна. Сторонники теории плазменной Вселенной считают, что электромагнитные силы и плазма играют наиболее важную роль, нежели гравитационные силы.

Теория, впервые высказанная Ханнесом Альвеном, предполагает, что Солнце, звезды и другие небесные тела являются результатом одного из крупных электрических процессов, пишет портал 1gai.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный космический луч появился ниоткуда.