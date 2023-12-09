«Увезли на скорой»: дочь Натальи Штурм пострадала при пожаре

Фото, видео: Instagram* / nataliashturm; 5-tv.ru

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По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная проводка.

В квартире дочери Натальи Штурм произошел пожар. Подробности случившегося певица рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам знаменитости, пожар начался на кухне, по предварительной версии, загорелась проводка. Заметив задымление, Елена Штурм вывела детей в безопасное место, но несколько раз возвращалась в квартиру за вещами. Женщине потребовалась помощь медиков.

«Она надышалась, потому что несколько раз забегала в квартиру, выбрасывая вещи детей, потому что они босиком стояли на кафеле в прихожей, на лестничной клетке», — рассказывает знаменитость.

Наталья Штурм отмечает, что жители вовремя были эвакуированы, а экстренные службы отреагировали оперативно и спустя короткое время приступили к ликвидации возгорания. Но к тому моменту кухня квартиры Елены уже сгорела полностью. А Елену увезли на скорой помощи. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

«Плохо себя чувствует. Она надышалась газом горения», — говорит певица о состоянии дочери.

Елена стала единственной пострадавшей, но ее дети также находятся в шоке после случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Наталья Штурм отказалась от надутых губ.

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