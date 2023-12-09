Золотой ребенок: что известно о единственной дочери Филиппа Киркорова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Девочка показывает себя настоящей папиной дочкой: она любит внимание и тянется к музыке.

Король российской эстрады Филипп Киркоров редко делится подробностями своей личной жизни с публикой, это касается и его единственной дочери Аллы-Виктории. Однако уже сегодня девочку можно назвать настоящей знаменитостью. Что известно о дочери популярного певца — в материале 5-tv.ru.

Появление на свет Аллы-Виктории

Пожалуй, одним из самых ярких пунктов биографии дочери Филиппа Киркорова являются обстоятельства ее появления на свет. Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в США. Девочку родила суррогатная мать, имя которой долгое время хранилось в тайне. В честь долгожданного первенца Киркоров приобрел в Соединенных Штатах шикарную виллу и некоторое время провел в Майами.

О том, что стал отцом, Киркоров рассказал на вручении премии «Золотой граммофон».

Стоит отметить, что девочка не страдает от недостатка материнской любви: по словам самого артистка, крестная Наталья Ефремова, его давняя подруга, всячески помогает ему в воспитании девочки, чтобы та выросла полноценной и развитой личностью.

Алла-Виктория была названа в честь Аллы Пугачевой и матери артиста Виктории Киркоровой.

Увлечения Аллы-Виктории

Впервые Алла-Виктория появилась на публике, когда девочке было всего четыре. А уже через года Алла-Виктория вышла на сцену вместе с балетом Аллы Духовой. Сам Киркоров признавал, что девочка очень пластичная и, если идти в этом направлении, из нее получится отличная гимнастка.

Правда, вскоре интерес ребенка к танцам иссяк, сменившись любовью к фигурному катанию. Киркорова проходила обучение в академии Евгения Плющенко и делала настоящие успехи.

Одновременно девочка отправилась в платную частную школу, причем, в первый класс она пошла в разгар учебного года. Алла-Виктория изучает итальянский и английский языки, а за отличные оценки получает от отца подарки.

Но, как и все дети, Киркорова часто меняет свои увлечения: отказавшись от фигурного катания, девочка начала рисовать. Появилась мечта стать архитектором, а позже — дизайнером интерьеров. Также девочка активно занимается спортом — гольфом, теннисом, серфингом.

Музыка Аллы-Виктории

От знаменитого папы Алла Виктория получила еще и врожденную любовь к музыке. У девочки неплохие вокальные данные, которые она продемонстрировала на публике. Впервые ее услышали в 2017 году на конкурсе «Новая волна» в Сочи, исполнив вместе с братом Мартином хит Киркорова «Зайка моя». После было выступление в составе детского ансамбля «Непоседы».

На выпускном в честь окончания начальной школы девочка спела «Прекрасное далеко», ее же исполнила на юбилейном концерте своего дедушки Бедроса Киркорова.

Также Алла-Виктория вела новогодний выпуск шоу «Вундеркинды» в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Киркорова отказалась от фотосессии на красной дорожке.