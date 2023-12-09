«Корми собаку, чтоб не сдохла»: США хотят прекратить помогать Украине

Военный эксперт Литовкин: США не помогают Украине, а воюют с РФ за ее счет

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На Западе все чаще заявляют о том, что вливания в киевский режим практически исчерпаны. Это касается не только финансов, но и вооружения.

США больше не хотят помогать Украине из-за огромных потерять западной техники в зоне СВО. Кроме того, Запад не устроили итоги так называемого контрнаступления. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Авторы публикации считают, что масштаб потерь, с которыми столкнулась Украина, привел к тому, что многие американские политики начали препятствовать очередной помощи киевскому режиму. Немаловажен и тот факт, что репутация знаменитого на весь мир танка M1 Abrams как «неубиваемой» боевой машины оказалась сильно подмочена благодаря армии РФ.

Однако, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина, все это — ложные заявления и США будут продолжать помогать Украине ровно столько, сколько потребуется. Но цель у них совсем не благая.

«Соединенные Штаты ведь не помогают Украине. Они воюют с Россией на территории Украины и жизнями украинского населения. Поэтому они продолжат все это», — убежден Виктор Литовкин.

А заявления Запада о том, что он не хочет поставлять киевскому режиму, на деле являются попыткой пережить вину за провал так называемого контрнаступления на ВСУ и власти Украины.

«Американская тактика и стратегия на Украине провалилась. Но, тем не менее, воевать с Россией они не прекратят, потому что для них это — экзистенциальная задача: ослабить Россию, разорить Россию. Понятно, что Россия потерпеть поражения не может, потому что ракетно-ядерное государство проиграть войну не может», — подчеркивает эксперт в эксклюзивной беседе с 5-tv.ruю

Виктор Литовкин считает, что США будут как можно дольше затягивать военные действия, в том числе, путем поставок Киеву оружия. Но в количестве, которое точно не переломит ситуацию на фронте, а просто поддержит его течение.

«По принципу: корми собаку, чтоб не сдохла с голоду, но громко лаяла и больно кусалась», — говорит военный эксперт.

Что касается танков Abrams, которыми украинцы «пугали» российских военнослужащих, Литовкин напоминает, что они создавались как раз для борьбы с армией РФ. И, как показала ситуация в зоне СВО, хваленная техника прекрасно поддается уничтожению систем вооружения России и их репутация, мягко говоря, подмочена уже давно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленская умоляет Запад не бросать Украину.