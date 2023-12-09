«Попарились все вместе»: Волочкова помирилась с 18-летней дочерью

Анастасия Волочкова попарилась в бане вместе с дочерью и ее возлюбленным

Фото: Instagram* / ariadna_volochkova

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Балерина призналась, что нечасто видит Ариадну и была рада воссоединению.

Анастасия Волочкова помирилась со своей дочерью Ариадной. Об этом балерина рассказала на шоу «Звезды хайпа».

Некоторое время заслуженная артистка России была в напряженных отношениях с 18-летней наследницей. Та даже решила жить со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, а не с матерью. Более того, известно, что совершеннолетие девушка отметила без Волочковой.

Однако, кажется, лед между родными людьми начал таять. По словам артистки, Ариадна приезжала к ней в гости, и не одна, а с молодым человеком.

«Мы и в бане попарились все вместе, я давала свободу Арише с ее молодым человеком. И такое светлое состояние на душе после приезда дочери! Мы нечасто видимся», — поделилась Волочкова.

Балерина призналась, что дочь выразила обеспокоенность из-за чрезмерной, на ее взгляд, худобы матери. Правда, Волочкова ее успокоила: из-за напряженного графика порой она просто забывает поесть. В ответ девушка позаботилась о матери и приготовила ей омлет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова заявила о зависти российского шоу-бизнеса.

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