Фото: Михеева Надежда / ТАСС

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В результате трагедии погибли несовершеннолетние. Что будет дальше и кто на самом деле виноват в случившемся?

Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы. В результате трагедии погибли несовершеннолетние. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, задержание произошло после полуночи. Предварительно, сотрудницу администрации школы подозревают в ненадлежащем обеспечении безопасности в учебном заведении.

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По предварительной информации, уже завтра, 10 декабря, заместителю директора брянской гимназии могут избрать меру пресечения на период следственных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра-близнец девушки, устроившей стрельбу в брянской школе, могла знать о ее планах. Появившаяся в учебном заведении после звонка восьмиклассница обстреляла сверстников из оружия отца.