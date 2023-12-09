Звезда вечера: почему Киркоров прикрывал лицо на торжественном ужине?

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Поклонники заметили, что певец ведет себя странно. Что-то не так со здоровьем?

Совсем недавно состоялся первый торжественный Christmas Gala Dinner в одном из ресторанов столицы. Мероприятие посетили многие российские звезды, такие как фигурист Евгений Плющенко, спортсменка Александра Трусова и другие. Главной звездой ужина же стал король эстрады Филипп Киркоров, немало удививший поклонников своими фотографиями с торжества. Он поделился ими в своем личном блоге.

Для мероприятия знаменитый певец предпочел черный костюм-тройку с брюками клеш и шляпу с большой блестящей брошью. Но главным «украшением» артиста стал веер, которым музыкант на опубликованных фотографиях с вечера старался прикрыть часть лица.

Фанаты предположили, что Филипп Киркоров пытался спрятать некоторые изменения во внешности. По мнению аудитории, музыкант может проходить стоматологическое лечение. Так это или нет — сам артист пока не комментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров показал свою новогоднюю елку почти за миллион рублей.