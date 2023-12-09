Генетики выявили главную причину старения людей: и это не вредные привычки

Фото: www.globallookpress.com / Garry Moore

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Специалисты из США провели изучение данных людей разного возраста и обобщили полученные выводы.

Генетики назвали главную причину старения. Исследования показали, что все механизмы защиты от возрастных изменений отключаются в организме в определенном возрасте.

Научная группа из Университета Майами изучила активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей, предоставленных людьми разных возрастных категорий. Результаты анализа показали, что антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам. Проблема кроется в белке, который называется «мишень рапамицина млекопитающих» — он отвечает за многие ключевые клеточные процессы, включая рост и деление клеток.

Ученые полагают, что это объясняется эволюцией генома, отвечающего за продолжительность жизни. В то время как фактическое значение по всему миру держится на уровне 70 лет, работоспособность генетической регуляции старения заканчивается на одно-два десятилетия раньше — эволюция оказалась просто не готова к тому, что в современном обществе продолжительность жизни будет увеличиваться с такой скоростью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян ждет генетическая паспортизация.