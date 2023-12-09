Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось десять лет

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Новостные ленты и порталы на 30 языках мира, радиовещание и не только: масштаб деятельности впечатляет!

Международной медиагруппе «Россия сегодня» сегодня исполняется 10 лет. Она была создана по указу президента в 2013 году на базе РИА Новости и Государственной радиовещательной компании «Голос России». И с каждым годом становилась только больше, в 2014-м в ее состав вошло радио «Спутник».

Сейчас МИА «Россия сегодня» — это новостные ленты и информационные порталы на 30 языках, радиовещание в 17 странах. Несмотря на то что работу «России сегодня» всяческими способами пытаются остановить в Европе, блокируя на всевозможных ресурсах, медиагруппа всегда находит выход.

«Мы всегда находим способы обойти эти барьеры. Мы запускаем огромное количество проектов в социальных сетях на различных языках под другими брендами. Они находят большой отклик, находят своего читателя, и порой даже эффективнее, чем официальный наш медиааутлет», — отметил первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков.

На сегодняшний день «Россия сегодня» — крупнейший производитель информационных продуктов, которые ориентированы на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и широкий круг пользователей.