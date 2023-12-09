Кай Метов раскрыл тайну о собственной свадьбе: никто не мог подумать

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Артист довольно уклончиво ответил на вопрос, когда планирует жениться на своей возлюбленной.

Звезда 90-х Кай Метов, личная жизнь которого интересует многих его поклонников, в интервью изданию «ТН» дал понять, что изменение своего семейного статуса он не собирается афишировать.

На протяжении нескольких лет он живет со своей девушкой Анастасией. А вот на вопросы о том, планирует ли пара свадьбу, исполнитель отвечает двусмысленно.

«Почему вы думаете, что если я сделаю или сделал Насте предложение, то сразу буду об этом рассказывать? Побегу на федеральные каналы с этой информацией? Я не говорю, что сделал предложение, но и не говорю, что не сделал», — сообщил артист.

Лихие 90-е

Также в беседе артист вспомнил времена, когда гарантированную путевку на российскую эстраду музыканты получали после высупления на «Утренней почте». Так, уже через неделю они могли гастролировать по стране, собирая стадионы.

Однако к Метову популярность приходила долго. Люди сначала услышали его песни, но при этом никто не представлял, как он выглядит. Став известным в аудиоформате, он мог спокойно гулять по улице, и его никто не узнавал. По словам певца, он стал популярным в полном смысле этого слова, только когда его показали по телевизору.

В 90-х, как подчеркнул музыкант, российский шоу-бизнес кардинально отличался от сегодняшнего. Тогда звезды могли давать по восемь-десять концертов в день на одной площадке, ведь тогда у людей было очень мало выбора, как провести досуг. При наличии денег можно было сходить только на концерт либо в магазин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кай Метов высказался о возможной эмиграции из России.