Пусть едят пирожные: ТОП самых популярных исторических мифов

Фото: www.globallookpress.com / BAO

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На самом деле Мария-Антуанетта никогда не предлагала есть сладости. Что еще веками было неправдой?

Человечество имеет многовековую историю, на протяжении которой происходили самые невероятные и удивительные события. Некоторые из них подкреплены точными фактами и источниками, а некоторые рождены лишь на почве слухов и легенд.

Так, мы до сих пор верим в некоторые исторические мифы, которые на самом деле уже продолжительное время опровергнуты специалистами. В нашем материале мы собрали самые популярные небылицы, которые до сих пор часто принимаются за истину.

Мария-Антуанетта и пирожные

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Несомненно, каждый слышал знаменитую цитату последней королевы Франции, казненной во время Великой французской революции.

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» — гласит крылатое выражение, посвященное бедным крестьянам страны.

На самом же деле нет никаких доподлинных доказательств того, что Мария-Антуанетта дала подобный «совет». Впервые фраза появилась в материале Жана-Жака Руссо, известного французского политического деятеля и философа. В своей автобиографической книге писатель вспоминает слова одной принцессы, которая предложила беднякам есть «бриоши» вместо хлеба. Некоторые источники предписывают слова о пирожных другой королеве, Марии Терезии, иные же виновницей называют одну из дочерей короля Людовика XV.

Жестокое средневековье

www.globallookpress.com / Raimund Franken

По мнению большинства, времена средневековья — самые жестокие и тяжелые лета для всего человечества. Действительно, эпоха «славится» многочисленными войнами, большим упадком развития образования, науки и медицины. К тому же из-за многочисленных болезней и плохих условий жизни была сильно повышена детская смертность. Принято считать, что в такой ужасный период лишь немногие переживали 30-летний возраст.

Однако это тоже является заблуждением, давно опровергнутым историками. Безусловно, все эти факторы играли немаленькую роль, но все же дожить до 60 лет было вполне реально, что и подтвердили современные исследования. Оставляли свой след распространенные эпидемии чумы, бушевавшие в то время. Именно такое страшное заболевание зачастую и влияло на продолжительность жизни, но и болезнь гремела не всегда.

Римские жесты с пальцами рук

www.globallookpress.com / Voller Ernst Siegfried Steinac

Жест большого пальца вверх, который означает одобрение в наши дни, казалось бы, пришел из Древнего Рима времен гладиаторских боев. Полагается, что император подобным образом «оценивал» судьбу выступившего бойца. Большой палец вверх означал, что гладиатор останется жив после сражения, а палец вниз отправлял его на верную погибель.

На деле же жест несколько отличался и лишь спустя длительное время просто видоизменился, а может и вовсе существовал задолго до ужасающих сражений. Знак, дающий борцу жизнь, назывался pollice compresso, что в переводе гласит «спрятанный большой палец», который правитель оставлял внутри своего кулака. На смерть же гладиатор отправлялся жестом pollice verso или «повернутым большим пальцем».

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