Все помнят их лица: звезды Голливуда, фамилии которых почти никто не знает

Фото: www.globallookpress.com / TriStar Pictures

Эти талантливые актеры давно примелькались широкой публике, но фамилии так и не закрепились в памяти зрителя. Кто из голливудских знаменитостей известен лицом, а не инициалами в паспорте?

В Голливуде помимо всем известных любимцев снимается множество популярных актеров, которых все знают в лицо, но не сразу вспоминают по имени. Эти исполнители ролей давно заслужили повсеместное одобрение, но закрепиться в памяти зрителей с фамилией им пока так и не удалось, но готовы поспорить: всех их вы точно узнаете по щелчку пальца и даже сможете сказать, в каких именно фильмах они снимались.

Луи Гусман

Характерный пуэрториканский актер с внешностью головореза — именно в таком брутальном амплуа он впервые и предстал перед телезрителями в сериале «Полиция Майами: Отдел нравов». Затем в биографии актера последовала череда ролей бандитов и полицейских: образы и тех, и других актер воплощал с одинаковым успехом.

К середине 90-х Гусман стал практически незаменимым человеком у режиссеров и своим в киношной среде. Применение таланту Гусмана нашли и Пол Томас Андерсон, и Стивен Содерберг. Луи успешно совмещал работу в кино и на ТВ: отсидев в свое время три года в «Тюрьме «Оз», Луис недавно снова вернулся в мир криминала, сыграв в сериале «Нарко» колумбийского наркобарона Хосе Родригеса Гачу. Была в послужном списке пуэрториканца и мелодрама, которой он особенно гордится. Но даже несмотря на такой разброс ролей, фамилия актера зрителю так и не запомнилась.

www.globallookpress.com / face to face

Дэвид Харбор

Дэвиду Харбору повезло чуть больше, чем некоторым его коллегам: благодаря роли шерифа Хоппера в сериальном хите «Очень странные дела» зрители наконец смогли с первого взгляда узнать его в «Отряде самоубийц». Вряд ли бы до этого зрители с такой же легкостью вспомнили сотрудника ЦРУ из «Кванта милосердия», коррумпированного сотрудника ФБР из «Черной мессы», совестливого полицейского на службе у русской мафии из «Великого уравнителя».

www.globallookpress.com / Simone Comi

Джованни Рибизи

Этот светлокожий актер начинал свой карьерный путь как брат героини Лизы Кудроу из сериала «Друзья». Первой же по-настоящему значительной картиной в его фильмографии стало «Шоссе вникуда» Дэвида Линча, а первой по-настоящему прибыльной — «Спасти рядового Райана». Хотя в обоих проектах запомнить Рибизи было достаточно сложно. Гораздо лучше отпечатывались в памяти его персонажи из драмы «Бойлерная», где он дружил с Вином Дизелем, и из нашумевшего триллера «База Клейтон», где он практически весь фильм пролежал на больничной койке. Все дело в том, что Рибизи преимущественно второплановый актер и даже гордится этим. Тот факт, что его узнают в лицо фанаты, но никто не может вспомнить фамилии, Джованни совсем не расстраивает, а, скорее, смешит. К таким казусам актер давно привык и не отказывает в совместных фото.

www.globallookpress.com / Miramax Films

Ким Диккенс

Роль в «Невидимке» у Пола Верховена чуть не определила всю будущую карьеру Ким Диккенс: еще долгое время после этого проекта актрису звали исключительно на вторые роли в фильмы «Меркурии в опасности», «Доме из песка и тумана», «Даре». Проявиться актрисе помогли сериалы телеканала HBO: «Дедвуд» и «Тримей». После роли упертого детектива в «Исчезнувшей» актриса сумела взять карьеру под свой контроль. Подтверждение тому — ее участие в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов» и новом фильме Тима Бертона «Дом странных детей мисс Перегрин». Хоть и по сей день фамилия актрисы не сразу приходит на ум, зато не узнать Ким внешне просто невозможно.

www.globallookpress.com / Triumph Films

Майкл Айронсайд

Канадский актер, на счету которого не один десяток воплощений злодеев. Именно благодаря характерному дьявольскому облику в коллекции этого актера были такие герои, как — Дэррил Ривок из «Сканеров», Рихтер из «Вспомнить все» и генерал Катана из неканонического «Горца-2». В нулевые актер пошел по кривой дорожке и начал сниматься в проходных картинах, но позже сумел «выплыть» и отметился в нашумевших «Машинисте», «Наблюдении» и «Терминаторе».

Помимо ролей антагонистов в списке Айронсайда есть и позитивные воплощения В свое время Майкл сыграл лейтенанта Джина Расчека — командира «Звездного десанта». Если кто-то чудом до сих пор не видел, как герой Айронсайда кричит новобранцам: «Ну что, гориллы, вы собрались жить вечно!», тот ничего не видел в кино, пишет Daily Afisha.

www.globallookpress.com / imago stock& people

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