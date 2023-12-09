«Есть только миг»: Александр Буйнов трогательно поздравил внука с днем рождения
Певец Александр Буйнов поздравил своего внука-тезку с совершеннолетием
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
В следующем году Александр Буйнов-младший заканчивает училище.
Знаменитый российский певец Александр Буйнов вчера поздравил своего любимого внука-тезку с 18-летием. В своей социальной сети музыкант опубликовал запись и фотографии с Буйновым-младшим.
Александр Буйнов и Александр Буйнов-младший.
Во втором браке у артиста родилась дочь Юлия, которая подарила отцу внуков — Александра и двойняшек Дарью и Софью. Исполнитель поддерживает хорошие отношения с дочерью, а также всячески старается помогать с детьми.
Александр Буйнов-младший учится в Московском президентском кадетском училище, которое скоро должен закончить. В этом году молодой человек отпраздновал свое совершеннолетие, с чем его и поздравил дедудшка.
«Есть только миг… Сашке Буйнову исполнилось 18 лет!» — подписал фотографии певец.
Также музыкант поделился, что помогал внуку с русским языком при поступлении в училище и пожелал «на выпускных» справиться самостоятельно.
«Кстати, парень выбрал русский и литературу…» — отметил Александр Буйнов-старший.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Буйнов заботится об экологии.
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