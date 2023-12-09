Допускает каждый второй: HR назвала ТОП-5 ошибок при поиске работы

Завышенные ожидания в зарплате могут стать препятствием для поиска работы

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Подходить к трудоустройству нужно с заранее сформированными карьерными ожиданиями, предупреждают специалисты.

Главная ошибка соискателей при поиске работы — отсутствие четких критериев выбора потенциального работодателя. Об этом в субботу, 9 декабря, рассказала журналистам консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко.

В беседе с изданием Газета.ру HR перечислила ТОП-5 самых распространенных ошибок, мешающих человеку найти работу мечты. По ее словам, практически каждый второй соискать подходит к поиску нового места без четких представлений и конкретных критериев. Это приводит к тому, что соискать начинает массово рассылать резюме на вакансии, что неизбежно ведет к выгоранию и усталости.

«В большинстве случаев такое поведение обусловлено отсутствием понимания собственных интересов и ценностей, а также критериев к компании, где соискателю было бы интересно и комфортно работать», — пояснила эксперт.

По словам Савченко, в первую очередь, прежде чем приступать к поиску работы, необходимо выработать собственную стратегию поиска и составить список требований к работодателю. Для этого необходимо проанализировать и проработать свои ценности, обязательными пунктами в списке должны стать: интересная сфера, подходящий тип организации, какие ценности должны быть у компании, какие условия работы важны, какая заработная плата ожидаема.

Не менее распространенная ошибка, как подчеркивает Савченко — завышенные ожидания без оглядки на экономическую ситуацию в стране и мире.

«Мониторинг рынка позволяет оставаться кандидату востребованным и трезво оценивать уровень своих зарплатных ожиданий, а также тех навыков, которые необходимо постоянно усиливать», — подчеркнула Савченко.

Среди прочих «популярных» ошибок консультант перечислила завышенные ожидания в зарплате, неправильное составление резюме и сопроводительных писем, а также неумение говорить о собственных достижениях.

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