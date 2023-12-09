«Все на стрессе»: пассажир рассказал об аварийной посадке самолета в Минводах

Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / zmsutskr

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Что происходило на борту лайнера во время экстренной ситуации?

Один из пассажиров самолета, совершившего накануне аварийную посадку в Минеральных водах, рассказал 5-tv.ru об обстановке в салоне лайнера во время экстренной ситуации.

Самолет выполнял рейс Минеральные Воды — Санкт-Петербург. Всего на борту находилось 111 человек. После вылета произошла разгерметизация кабины пилотов. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту вылета.

«Почти уже зашли на эшелон, как начали резко падать. Вылетели у всех маски над головами. Дети кричат, женщины молятся, все на стрессе», — рассказал пассажир.

Посадка прошла благополучно. На месте уже дежурили экстренные службы.

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент вынужденной посадки самолета. Когда шасси коснулись земли, в салоне раздались громкие аплодисменты.