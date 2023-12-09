Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Мужчина имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство.

Турция экстрадирует в РФ разыскиваемого Интерполом россиянина Виктора Панюшина, известного в преступной среде как Витя Пан. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Мужчина имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство, в России. Он сбежал на Украину и получил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. В начале этого года он приехал на территорию непризнанного Северного Кипра. Въехал с украинским паспортом в отель, в котором останавливался в 2021 году с российским. Местная полиция взяла его на примету, в июне он был задержан за поддельные документы.

«Панюшин рассказал (полиции. — Прим. ред.), что паспорт ему выдала Украина в рамках программы защиты свидетелей. Некоторые его идентификационные данные были изменены, чтобы его невозможно было узнать. Кроме того, после поимки Панюшина Интерпол потребовал экстрадиции обвиняемого», — сообщает телеканал.

Уточняется, что сначала он будет отправлен в Турцию, после чего уже в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азербайджан по требованию российской стороны экстрадировал главу «азербайджанской мафии», члены которой избивали жителей Санкт-Петербурга.