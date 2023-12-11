Мастера точной стрельбы: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) стала делом всей жизни для разведчика-снайпера группировки войск «Восток» с позывным «Стрелок». На его счету свыше 30 уничтоженных националистов ВСУ и более десяти сбитых БПЛА противника различных типов.

СВД — самое массовое снайперское оружие в мире, которое используется уже более полувека. Простая, надежная, незаменимая и получившая мировое признание. К тому же еще и первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности для армейских снайперов.

Время показало, что некоторые эргономические и конструктивные решения, примененные при создании СВД, стали весьма удачными и используются до сих пор в новейших образцах снайперского вооружения.

Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации выполнили удар неуправляемыми ракетами по опорному пункту и живой силе противника. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.