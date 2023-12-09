В парламенте Болгарии произошла драка из-за передачи ВСУ списанной бронетехники

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Депутат от оппозиционной партии обвинил коллег в том, что большинство из служат иностранным национальным интересам. Чем завершились споры?

Члены парламента Болгарии устроили драку из-за решения отправить Украине списанную бронетехнику. По информации издания Blitz, стычка между чиновниками произошла во время заседания. Оппозиция и правящая партия обменялись резкими замечаниями по поводу того, защищает ли пожертвование военной техники национальным интересам страны.

«Мы не только отдаем миллиарды Украине, но и платим за них за свой счет. В прошлом году также было принято решение о ремонте поврежденных танков и БТР. Тогда украинцы хотя бы платили за свой транспорт. Большинство людей здесь служат иностранным национальным интересам. Украина — несостоявшееся государство, ведущее войну против собственного населения и осуществляющее против него геноцид. Это страна, пропагандирующая нацистскую идеологию», — возмутился глава оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Споры между депутатами были довольно «горячими». И от слов перешли к действию. Как сообщает издание, пока Костадинов выступал с трибуны его однопартиец Ивайло Чорбов набросился на народного депутата Манола Пейкова.

«Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой», — говорится в материале.

Народное собрание Болгарии 22 ноября ратифицировало соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении ВСУ партии старых бронетранспортеров. Однако позднее президент Болгарии Румен Радев заблокировал это решение. Он указал, что эта техника могла бы быть использована для охраны границы страны и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария даст Украине бракованное оружие и 150 тысяч евро.