Умер актер Райан О’Нил, сыгравший в фильме Стенли Кубрика «Барри Линдон»

Фото: REUTERS / Danny Moloshok/File Photo

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В 2001 году знаменитому голливудскому артисту диагностировали хронический лейкоз, а в 2012-м рак простаты.

На 83 году жизни скончался американский актер Райан О’Нил. О смерти артиста, с юных дет начавшего свою блестящую карьеру в кино, сообщил в соцсетях его сын Патрик О’Нил, спортивный комментатор издания Bally Sports West в Лос-Анджелесе. В 2001 году голливудской звезде диагностировали хронический лейкоз, а в 2012 году рак простаты. Последняя известная заметная работа в кино, второстепенный персонаж в «Рыцаре кубков», вышла на экраны в 2014 году.

«Как человек мой отец был настолько щедр, насколько это возможно. Самый забавный человек в любой комнате. Самый красивый, конечно, и самый обаятельный. Смертельное комбо. Он любил смешить людей… Он действительно хотел, чтобы мы смеялись. И мы все смеялись. Каждый раз. Было весело. Веселье под солнцем», — написал Патрик об отце.

Райан О’Нил родился в семье начинающего сценариста Чарльза О’Нила и актрисы Патрисии О’Каллаган. В детстве много путешествовал, позже увлекался спортом, работал спасателем. В 1956 и 1957 годах становился чемпионом Лос-Анджелеса по боксу. В кино появлялся поначалу в качестве дублера, первую серьезную роль получил в сериале «Империя». В 1963-м актер женился на коллеге Джоанне Мур, у пары появилась дочь Татум О’Нил — девочка стала самой юной обладательницей «Оскара» в истории — она сыграла с папой в фильме «Бумажная луна».

От первого брака у Райана О’Нила есть также сын Гриффин. Вторая жена, актриса Ли Тейлор-Янг, родила Патрика, позже появился внебрачный наследник звезды от Фары Фоссет Редмонд. После второго развода в 1973 артисту приписывали множество романов, но официальных жен у него больше не было. С дочерью он поработал также в фильме «Торговцы грезами», Татум продолжает карьеру в кино.

В 1960-х О’Нил снимался в телесериале «Пейтон-Плейс», единственная номинация на «Оскар» случилась в 1970 м — дуэт с Эли МакГроу в мелодраме «История любви» принес обоим широкую известность и популярность. Как и писал сын актера, комедийный дар его был очевидным. Заметными работами в этом жанре стали «В чем дело, док?» (1972), «Вор, который пришел на обед» (1973), «Главное событие» (1979), «Зеленый лед» (1981), «Партнеры» (1982), «Шансы есть» (1989) и другие.

Не желая застревать в жанре, О’Нил принимал участие в других проектах — историческая драма режиссера Стенли Кубрика «Барри Линдон» (1975), экранизация романа Уильяма Мейкписа Теккерея «Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим», военно-историческая лента, посвященная Голландской операции 1944 года, «Мост слишком далеко» (1977), криминальный триллер «Водитель» (1978) и другие.

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