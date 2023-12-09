Иммунитет взлетит до небес! Какие ягоды нужно есть зимой

Для поддержания иммунитета зимой стоит есть бруснику и облепиху

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Ягоды — это не только вкусная, но и очень полезная пища!

С наступлением холодов вопрос о насыщении организма различными микроэлементами возникает у каждого человека. Поднять иммунитет зимой поможет брусника, клюква и облепиха. Эти ягоды просто кладезь витаминов!

Чем полезна клюква

Эта ягода обладает поливитаминным комплексом, в ней содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара, пектиновые, красящие, азотистые, дубильные вещества и фитонциды. Также она богата органическими кислотами.

Клюкву следует употреблять как при профилактике простудных заболеваний, так и в периоды физического, умственного и эмоционального напряжения.

Чем полезна брусника

Эта ягода богата витаминами A, С и Е. Также в ней много пектина, каротина, калия, магния, марганца, железа и фосфора.

Бруснику особенно рекомендуется употреблять людям, страдающим хронической усталостью и пониженным иммунитетом. А листья ягоды можно использовать как добавку в чай, пишет aif.ru.

Чем полезна облепиха

В этой ягоде огромный перечень витаминов — С, B1, B2, B3, В6, B9, К, Р, Е. Она богата и другими полезными веществами. Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет.

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