Иммунитет взлетит до небес! Какие ягоды нужно есть зимой
Для поддержания иммунитета зимой стоит есть бруснику и облепиху
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Ягоды — это не только вкусная, но и очень полезная пища!
С наступлением холодов вопрос о насыщении организма различными микроэлементами возникает у каждого человека. Поднять иммунитет зимой поможет брусника, клюква и облепиха. Эти ягоды просто кладезь витаминов!
Чем полезна клюква
Эта ягода обладает поливитаминным комплексом, в ней содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара, пектиновые, красящие, азотистые, дубильные вещества и фитонциды. Также она богата органическими кислотами.
Клюкву следует употреблять как при профилактике простудных заболеваний, так и в периоды физического, умственного и эмоционального напряжения.
Чем полезна брусника
Эта ягода богата витаминами A, С и Е. Также в ней много пектина, каротина, калия, магния, марганца, железа и фосфора.
Бруснику особенно рекомендуется употреблять людям, страдающим хронической усталостью и пониженным иммунитетом. А листья ягоды можно использовать как добавку в чай, пишет aif.ru.
Чем полезна облепиха
В этой ягоде огромный перечень витаминов — С, B1, B2, B3, В6, B9, К, Р, Е. Она богата и другими полезными веществами. Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет.
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