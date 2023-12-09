Защитницу моря убила акула: погибла дочь известного мексиканского музыканта

Фото: www.globallookpress.com

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Молодой женщине удалось спасти пятилетнюю дочь, которая была рядом в момент атаки.

Дочь мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина Мария Фернанда погибла во время пляжного отдыха на Плайя-Мелаке, акула утащила ее под воду. Рядом с наследницей артиста в момент атаки хищника была ее пятилетняя дочь. Акула бросилась к ребенку примерно в 20 метрах от берега, никто не заметил, как она подплыла. Как сообщается в материале издания The Independent, женщина посадила девочку на плавучую платформу, но сама забраться следом не успела, рыба вцепилась ей в ногу. Спасение малышки и смерть матери наблюдали испуганные посетители пляжа, девочка не пострадала.

Вскоре Марию вытащили на берег — она уже была мертва. Этот момент был снят одним из отдыхающих, ролик опубликован в сети. Тело скрыто от зрителя, но по крикам окружающих несложно догадаться, что оно зверски изуродовано. Рядом люди кричат: «У нее нет ноги!». Причиной смерти названа кровопотеря. Местные власти подтвердили, что женщину достали из воды без одной ноги и уже без признаков жизни, после страшного происшествия сразу несколько пляжей в регионе были закрыты в целях безопасности.

По злой иронии погибшая училась на факультете морской биологии Университета Гвадалахары и планировала посвятить жизнь этой профессии, хотя и родилась в творческой семье. Отец Марии Анхель Мартинес Аррегин, музыкант, выступающий в жанре марьячи, является руководителем популярного коллектива Mariachi Nuevo Tecalitlán. На официальной странице группы в соцсетях опубликованы фото героической мамы и слова молитвы.

«Мария Фернанда любила море, она хотела сделать карьеру именно там, в Университете Гвадалахары. Она была активисткой в защите морских животных, отдала свою жизнь за море», — рассказали родственники погибшей.

Нападения акул в регионе (штат Халиско, Мексика), в том числе и у поселка Сиуатлан, где произошла трагедия, крайне редки. Представители местных властей заявили, что за 60 лет на здешних не было зарегистрировано ни одного инцидента. Поэтому после шока от случившегося было принято жесткое решение о закрытии ряда пляжей.

Ранее 5-tv.ru писал о панике в Калифорнии, США, где участились случаи нападения акул-людоедов.