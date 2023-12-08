Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста РФ: «Я долго этого ждал»

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый музыкант получил приятное известие во время гастролей в Вологде.

Недоумение многочисленных поклонников таланта Сергея Пенкина относительно отсутствия у него государственных званий сменилось радостью за кумира. Более 30 лет музыкант с уникальным диапазоном в четыре октавы и изящным, «взрослым» репертуаром оставался будто бы незамеченным, несмотря на армию фанатов, стабильные аншлаги на концертах и принципиально живое исполнение — 62-летний Пенкин предпочитает перенести выступление, если по какой-то причине находится не в голосе. Наконец-то награда нашла своего героя.

В эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru Сергей Михайлович поделился эмоциями. Новость о присвоении почетного звания застала его на гастролях, артист сейчас находится в Вологде. Перед началом представления он уделил время встрече с журналистами и признался, что уже давно ждет «заслуженного». Более того, к его годам резонно было бы иметь более богатый список регалий. Но всему свое время, а сегодня есть повод гордиться своими успехами.

«Я рад этому событию, потому что я долго этого ждал. Уже можно было, как говорят, народного получить, но, видите… Слава богу, что это произошло. Хочу сегодня радоваться тому, как будут реагировать зрители — впервые я на гастролях скажу, что я стал заслуженным артистом. Это очень приятно… Надо просто идти вперед, работать, радовать новыми песнями, новым шоу, новыми концертами, любить, общаться со зрителями, петь живьем. Все так же продолжается, ничего не меняется», — сказал Пенкин.

Всю жизнь артист посвятил сцене, он дважды был женат, но так и не стал отцом — всего себя отдал творчеству и ученикам собственной вокальной школы. Голос Сергея Михайловича отмечен записью в Книге рекордов Гиннесса, его концерты посещают люди с музыкальным вкусом. В своих интервью исполнитель не раз предполагал, что из-за отсутствия простеньких хитов, которые крутили бы на радио, он мог остаться незамеченным, но теперь все изменилось, пришло время праздновать.

«Буду, конечно, буду праздновать с друзьями после того как я приеду. А сегодня я проставляюсь концертному залу, угощаю шампанским и вином в фойе. Потому что сегодня большое событие, и я думаю, что зрители сегодня будут вместе со мной рады этому», — заключил заслуженный артист РФ.

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