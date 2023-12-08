«В добрососедском ключе»: МИД РФ призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор

Фото: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

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Спор за Эссекибо между странами длится десятки лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала властей Венесуэлы и Гайаны мирно урегулировать конфликт, связанный с Эссекибо. Дипломат указала, что Россия против внешнего вмешательства в ситуацию между двумя государствами.

«Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством», — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Спор за Эссекибо между странами длится десятки лет. Каждая сторона считает эту зону своей территорией. Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро организовал референдум, касающийся этого региона. Примерно 95% граждан проголосовали за его присоединение к стране. Позднее лидер Венесуэлы сообщил об аннексии Эссекибо, а также мобилизации военного контингента у границ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венесуэла объявляет об аннексии Эссекибо.