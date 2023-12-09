«Должна быть незаметной»: как отличить хорошую пломбу от плохой

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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В некоторых случаях пациент может испытывать дискомфорт. Но есть и критерии.

Врач-стоматолог Луиза Автандилян объяснила, как отличить качественную пломбу от плохой. Про все тонкости она рассказала изданию Газета.ру.

«Хорошая пломба должна быть изготовлена из качественных материалов, которые обладают высокой прочностью и долговечностью. К таким материалам относятся светоотверждаемые композиты, стеклоиономеры и керамические вкладки», — объяснила специалист.

Она отметила, что низкокачественные пломбы быстро теряют свой цвет и форму, а также плохо прилегают к зубам.

«Хорошая пломба обычно не выделяется на фоне зуба — она должна быть незаметной и иметь естественный оттенок. Правильно установленная пломба сохраняет анатомическую форму зуба со всеми его фиссурами и бугорками», — сказала врач.

Стоматолог добавила, что у качественных пломб должны быть правильно сформированы контактные пункты. Также они имеют гладкую поверхность и никак не ощущаются во рту. Хорошая пломба выписывается в зубные ряды и не мешает при смыкании челюсти.

Ну и конечно не должно быть никаких дискомфортных и тем более болезненных ощущений.

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