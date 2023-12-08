Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 78%

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Читайте нас в: Дзен Новости

Подавляющая часть населения страны одобряет деятельность президента.

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 78% граждан страны. Соответсвующее результаты были получены из опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Согласно результатам, 78,5% опрошенных граждан доверяют главе государства.

Также 75,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность Владимира Путина.

Исследование проводили с 27 ноября по 3 декабря. Были опрошены 1600 россиян старше 18 лет с помощью телефонных звонков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер России Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал участнику спецоперации, герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге во время награждения в Кремле.

Российский лидер сегодня наградил участников СВО медалями «Золотая звезда».