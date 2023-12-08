Пассажирский самолет экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации кабины пилотов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru
Всего на борту лайнера находилось 111 человек, включая экипаж.
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку из-за разгерметизации кабины пилотов. Об этом сообщил 5-tv.ru источник. Также в нашем распоряжении появились кадры с борта воздушного судна, на которых видно, что после сигнала о разгерметизации выпали кислородные маски.
Стоит отметить, что пассажиры сохраняли спокойствие. Никакой паники не было. Когда самолет совершил вынужденную посадку, в салоне раздались громкие аплодисменты. Пострадавших нет.
Самолет выполнял рейс Минеральные Воды — Санкт-Петербург. Экстренную посадку совершил в аэропорту вылета. Всего на борту лайнера находилось 111 человек, включая экипаж.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности.