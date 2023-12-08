Погиб примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Василий Кухарский

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны. Одесса», Режиссер: Валерий Ибрагимов, 2017г.

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Артист скончался в возрасте 42-х лет в результате тяжелого ранения.

Снявшийся в российском сериале «Возвращение Мухтара» актер Василий Кухарский, который принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ, умер в результате тяжелого ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского академического драматического театра на Подоле.

Известно, что актер вступил в ряды украинской армии в 2022 году. В сентябре этого года был тяжело ранен. На момент смерти ему было 42 года. В пресс-службе театра сообщили, что «он так и не смог вернуться к жизни».

В фильмографии артиста 38 ролей. Как актер он дебютировал в сериале «Русское лекарство». Затем начал снимался в основном в фильмах на Украине, однако успел принять участие и в съемках нескольких российских кинокартин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донбассе.