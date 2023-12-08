Образ Slavic girl покоряет мир: в чем секрет главного тренда TikTok этого года

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; личный архив Ольги Ким; 5-tv.ru

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Девушки в объемных шубах и меховых шапках в стиле ретро становятся все популярнее.

В TikTok появился новый модный тренд Slavic girl, когда девушки надевают объемные шубы и меховые шапки, популярные в России во второй половине прошлого века. Как славянские образы завоевывают мир — в материале 5-tv.ru.

Что такое Slavic girl

Тренд Slavic girl появился еще несколько лет назад, но стал по-настоящему популярным только в 2023-м. Он подразумевает образ богатой славянской девушки, которая демонстрирует свой достаток при помощи дорогой зимней одежды: натуральной объемной шубы и меховой шапки-боярки.

Образ можно дополнить массивными драгоценностями, большими солнцезащитными очками и брендовой сумкой. У тренда даже появился свой вариант макияжа, главное правило которого — кукольный длинные ресницы и румяна.

Музыкальное сопровождение Slavic girl

Тренд Slavic girl буквально подарил вторую жизнь хиту российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный». За считанные дни композиция заняла третье место в мировых музыкальных чатах. Продюсер и автор песни Максим Фадеев назвал это нежеланием мирового сообщества отказываться от русской культуры.

«Именно сегодня, в условиях так называемой отмены всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Видимо, пришло время. Я всегда говорил, что благодаря нашей культуре однажды множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни „Мой мармеладный“ спустя 20 лет после ее релиза», — отметил он.

Интерес к ретро

Стилист Ольга Ким считает, что тренд Slavic girl в очередной раз демонстрирует тенденцию к ретростилистике, которая наблюдается повсеместно. Причем, это не что-то мимолетное, а достаточно долгоиграющая история.

«Сейчас очень модно и винтажная одежда, и винтажные украшения», — объясняет Ким в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Что касается тренда в TikTok, как считает стилист, популярность Slavic girl закончится довольно быстро и останется в памяти пользователей всего лишь небольшим эпизодом. И дело не в тематике, а особенностях сервиса, где тренды часто сменяют один другой.

А возникают они после того, как кто-то из звезд с мировым именем снял нечто подобное и представил публике. Ким отмечает, что сейчас общество демонстрирует большой интерес еще и к советской стилистике, а именно к внешнему виду людей того времени и, в целом, быту.

«Я думаю, что такой интерес будет к шестидесятым. Потому что были уже такие тенденции. Например, к платью трапеции, которое в коллекциях Ив Сен-Лорана было, в одной из первых», — рассказывает стилист.

Между тем к тренду Slavic girl присоединяются и мировые знаменитости. Ролики уже разместили многие иностранные блогеры-миллионники, например, Nic Suarez и Valerie Lungu, а также российские звезды TikTok Валя Карнавал, Катя Адушкина и другие.

А мимо хита Кати Лель не смогла пройти старшая дочь актрисы Милы Йовович Эвер Андерсон, опубликовав видео, где подпевает российской исполнительнице. Правда, пока не в шубе, а черном платье-комбинации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель назвала всемирный успех песни «Мой мармеладный» общей победой России.